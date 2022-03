El grupo de padres con hijos con autismo, "Autismo Esquel- Trabajando por la Inclusión", planificó una serie de actividades en Esquel por el Día Mundial del Autismo que se celebra el próximo 2 de abril, con el fin de concientizar sobre el autismo.

En una conferencia de prensa, un grupo de padres de hijos con autismo comentó que se realizarán tres eventos por el Día Mundial del Autismo. El miércoles 30 de marzo a las 18 se reunirán en la Estación "La Trochita" para vestir de azul al tren de azul. El sábado 2 de abril estarán en la clínica Cruz Blanca en una jornada y también para recibir a aquellas familias que quieran acercarse y hacer preguntas en relación al autismo, y ese mismo día a las 18:30 hs inaugurarán un mural en Belgrano y Alvear, y se contará con la presencia de diferentes artístas y el equipo interdisciplinario de Cruz Blanca.

Por otro lado, el grupo de padres de hijos con autismo también expresaron su preocupación sobre la falta de información, capacitación y concientización que hay en Esquel respecto al autismo. Diego Hourmilougue manifestó su preocupación sobre la falta de conocimiento del autismo en las escuelas, resaltando que el hecho de no tener compañeros que no tengan ninguna discapacidad, sean neuro diversidad o capacidad motriz, es desconocer sobre este tipo de discapacidad, por ende, no conocer hace discriminar. A su vez, habló sobre la carencia de recursos que hay de parte del Estado diciendo que no son suficientes ya que las "las maestras en apoyo de la inclusión que destinan, pueden asignarlas un par de horas por semana y por ahí ese chico necesita un apoyo y un acompañamiento constante". Por lo que, resaltó que "hace falta más compromiso de Estado, mayores recursos y que todos sepamos de esto".

En relación a esto, Silvina Arce comentó que también las personas con autismo quedan excluidos del sector de salud debido a que "en Esquel no hay profesionales en lo que es odontología para que los traten. Nosotros tenemos que si o si buscar a aquellos médicos que traten con equipos y tiene que, por la falta de información respecto a lo que es el autismo, tiene que hacer una anestesia general o una cirugía a nuestros hijos porque no hay tratamiento previo, por ejemplo, para curarles una carie".

Para finalizar, Silvina Arce contó están organizando una charla abierta para todos aquellos que tengan preguntas y dudas sobre el autismo, por lo que, la están planificando una convocatoria con otros profesionales para brindar información al respecto, y que pronto confirmarán la fecha, el lugar y el horario.

Las vías de comunicación para contactarse con ellos es "Autismo Esquel Trabajando por la Inclusión" en Facebook.