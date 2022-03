Fabián Puratich indicó que "hace mucho tiempo que no hay conflicto de las Asociaciones Médicas con la Obra Social -Seros- no hay cortado mas los servicios hace mas de un año, obviamente como nosotros también formamos parte del Consejo Provincial de Obras Sociales, se trabaja para que las Obras Sociales puedan seguir sosteniendo el sistema de salud".

El Ministro de Salud expresó a la prensa que "Nosotros creemos en un sistema de salud único, integrado en el que estamos trabajando a nivel nacional y siempre damos el puntapié inical. Estamos trabajando en un sistema de mediación para que no se puedan contar los servicios de las Obras Sociales y previamente haya una instancia de mediación y que el mediador sea el Ministerio de Salud".

"La gente va a la guardia y se queja, pero la que se queja es la gente que tiene Obra Social y puede ir a las clínicas privadas, pero siempre el problema lo resuelve el Hospital Público, y siempre critican al Hospital Público, pero siempre el que está abierto las 24 horas es el Hospital Público, y siempre que uno tiene un problema grave va al Hospital Público, por eso pido que se tenga esa consideración, porque al Hospital Público es muy fácil criticarlo, pero siempre que uno tuvo un problema grave, no escuché a nadie que diga que en el Hospital Público no se lo resolvieron. Por eso a mi me da un poco de bronca que siempre esté el Hospital Público en la "picota" pero es el que le resuelve los problemas" dijo Puratich.

"El 80% de los reclamos que recibimos son de personas que tienen Obra Social. Los privados tienen que tener las guardias las 24 horas. Muchas veces hay guardias en las clínicas privadas, pero la gente va siempre al Hospital, que le resuelve los problemas. Entonces, hay que ser mas solidario con el Hospital Público" finalizó el Ministro.