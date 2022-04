La Ministra de Educación, Florencia Perata, habló sobre la posibilidad de extender la jornada escolar en Chubut, a partir de la intención de Nación de agregar una hora más de clases.

A través de Radio 3, la Ministra de Educación comentó sobre la posibilidad de agregar una hora más de clases en las jornadas escolares de Chubut. En este sentido, remarcó que en la reunión del Consejo Federal “se presentaron los lineamientos del Misterio de Educación de la Nación”, aclarando que “fue una presentación, no se votó nada”.

Al mismo tiempo, la Ministra apuntó que será “materia de análisis la implementación” de la extensión de la jornada escolar, aclarando que “no será masiva, será gradual y consensuada con la comunidad educativa y los sindicatos docentes” y destacando dos aristas: la económica y la infraestructura.

En el primer caso, refirió que “es una decisión que habrá que tomar con el Gobernador y el Ministerio de Economía, pero desde Nación se aportaría el 80% del salario y el 20% Provincia, que no es una cuestión menor”. En cuanto a la infraestructura, “se tiene que ver porque en jornada completa están todos los grados paralelamente y muchas escuelas no tienen todas las aulas necesarias”, por lo que “Nación va aceptar presupuestos para construcción y ampliación de escuelas que quieran pasar a jornada completa y no tengan las condiciones”.

Para finalizar, Perata detalló: “Chubut tiene 4 horas de clases en la jornada simple, 7 en la extendida y 8 en la completa. Tenemos 201 escuelas provinciales estatales, que son 283 con las privadas, especiales y adultos”. De esas 201 “107 tiene cobertura de jornada extendida y completa y la semana que viene anunciamos 4 más”.

Fuente El Patagónico