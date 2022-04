El 29 de abril es el Día Internacional de la Danza, una fecha establecida por el creador del ballet moderno, Jean-Georges Noverre. Actualmente, los profesionales de la danza luchan por la sanción de una ley nacional de danzas con el fin de tener un marco legal y una regularización dentro de la sociedad.

En diálogo con la prensa, las profesoras de danzas, Karem Boudargham, Malena Arzamendia y Adriana Baigorria, manifestaron la lucha que impulsan para exigir una ley nacional de danzas que ampare a todos los profesionales que desempeñan este lenguaje artístico.

En relación a esto, Karem Boudargham comentó que la ley nacional S841/2021 entró a la cámara a través de una diputada y remarcó: "necesitamos que los diputados de cada provincia acompañen el proyecto para nosotros poder tener un marco legal y una regularización y salir un poco de la precariedad en la que siempre trabajó la danza". Asimismo, agregó que no cuentan con una jubilación, ART, obra social, dentro del AFIP no existimos como algo puntual. Cuando vamos como monotributistas no está el ítem del profesor de danzas, nos tenemos que anotar con otra categoría".

Por su parte, Malena Arzamendia manifestó: "Necesitamos que se ponga en tratamiento el proyecto nacional de danza S841/2021 que tiene estado parlamentaria y si esto no sucede exigimos que se habilite un debate responsable en el sector acerca de los motivos por el cual no ocurre" y destacó que fue presentada hace 10 años y, asimismo, "desde hace 10 años viene esta lucha para visibilizar todo el trabajo que hacemos en el sector de la danza".

En este sentido, Adriana Baigorria solicitó el apoyo de los colegas y vecinos para "que este proyecto de una vez se sancione y que podamos realmente vivir de lo que amamos", y también apeló a la escucha de los diputados de la ciudad.