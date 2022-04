El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, entregó este viernes subsidios a 13 familias para que realicen la conexión de gas intradomiciliarias. Además, el mandatario entregó insumos y equipamientos a instituciones de José de San Martín.

El acto se desarrolló en el Quincho Municipal y contó con la presencia del intendente de la localidad, Rubén Calpanchay; las ministras de Desarrollo Social, Mirta Simone, y de Educación, Florencia Perata; el presidente del IAS, Luis María Aguirre; el secretario de Bosques, Rodrigo Roveta; el intendente de Río Pico, Diego Pérez, y vecinos de la ciudad.

“Nosotros trabajamos para los vecinos”

Al hacer uso de la palabra, Arcioni expresó que “me siento feliz al estar cumpliendo con las familias para que cuenten con sus conexiones de gas. Quiero resaltar más allá de todo el esfuerzo que venimos haciendo, con las asociaciones de chacareros, con todos y cada uno, es cierto pasamos momentos muy difíciles, pero no hemos bajado los brazos, y cuando uno no baja los brazos es por algo, más allá de la actitud, de la templanza, es por el acompañamiento que tenemos”.

“Son por las gestiones que llevan adelante los intendentes, como es el caso de Rubén, que lo he visto en Rawson, aún en los momentos más difíciles, y esa capacidad de gestión que tiene, que muchas veces lo hace con su bolsillo, el de viajar, quedarse allá y golpear puertas muchas veces da su frutos, o se hace cuesta arriba por la situaciones que muchas veces vivimos, pero nunca hemos dejado de intentar de dar respuestas”, remarcó el Gobernador.

Al mismo tiempo, Arcioni recordó que “muchos proyectos hemos llevado adelante en José de San Martín, y vamos a continuar llevando adelante, como poder lograr el SUM, y pensamos que en poco tiempo vamos a tener una buena noticia, al respecto. Quiero transmitir mi agradecimiento por el acompañamiento, porque siempre miramos para adelante, en nuestro gobierno no hay grietas, no nos metemos en discusiones que no llevan a nada y perjudican a los vecinos. Nosotros trabajamos para los vecinos porque queremos que Chubut se ponga de pie, y lo hemos demostrado a lo largo de todo este tiempo y lo vamos a seguir haciendo”.

Soluciones inmediatas

En su discurso, el intendente Calpanchay, destacó que “la instalación de gas le va a cambiar la vida a los vecinos. La alegría se suma a los aportes a la asociación de chacareros que siempre la lucha, sabemos del esfuerzo que ponen día a día. Muchas gracias Sr Gobernador y a sus funcionarios por la visita y los anuncios”.

Asimismo, agradeció el aporte a los productores, ya que “los invernáculos fueron afectados el año pasado con el ventarrón de 155 k/h donde además se volaron 40 techos, y el Gobierno hizo un gran aporte para solucionar de inmediato esa situación. Muchas gracias al gobierno sabemos del esfuerzo que realizan día a día. Hay que estar en el cuero del Gobernador porque no es fácil, y cualquier otro se hubiese ido. Lo felicito por estar al frente de esta provincia porque sabemos que la está sacando adelante”, completó el jefe comunal.

Entregas

Primeramente, el Gobernador entregó a 13 familias de la localidad el Decreto N° 315/22 por el cual se otorga, a través del Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, subsidios para Conexiones Intradomiciliarias de Gas.

Seguidamente, se entregó una computadora y una fotocopiadora a la Escuela N°809 de José de San Martin por parte del Instituto de Asistencia Social. En tanto que la Asociación Henocay, recibió materiales, maquinaria y equipamiento de parte del Ministerio de Desarrollo Social.

El mandatario provincial, entregó a la Municipalidad de José de San Martín, un aporte de $700.000, destinado a la adquisición de nylon que será distribuido a 15 productores damnificados por el temporal de viento en noviembre del 2021. El aporte se enmarca dentro del Siembre de Hortalizas cubiertas por el programa PROAF Chubut del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio.

Por último, a través del Ministerio Agricultura se hizo entrega a la Asociación Civil Henno Kalk, 400 varillas de 7 Hilos para el cierre perimetral de un predio de 1 hectárea 1/2 a fin de poder realizar distintas actividades productivas.

Plan Calor

Por otra parte, las localidades de José de San Martín y Río Pico, representada por su intendente, Diego Pérez, recibieron aportes correspondientes al Plan Calor de parte del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.