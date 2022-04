Denunciaron penalmente a anestesistas del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. La misma fue realizada por el director del establecimiento, Eduardo Wassermann, en la Comisaría Primera de la localidad.

El referente del nosocomio denunció que siendo las 10 hs de la madrugada, los anestesistas no se hicieron presentes en su lugar de trabajo, omitiendo la importancia de su labor esencial en el centro de salud.

El motivo de la ausencia de los anestesistas del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia se debió a que tomaron la decisión de presentar una renuncia masiva, siendo un conflicto que involucra a las autoridades el nosocomio y el Ministerio de Salud de la provincia.

Ante la falta del personal, no se pueden llevar a cabo al menos cinco cirugías programadas por el servicio de quirófano que se encontraban establecidas para la jornada de este lunes. Este hecho se vio agravado luego del ingreso de un paciente de urgencia.

En comunicación con Cadena Tiempo, Wasserman se refirió a la situación que afecta la totalidad del cronograma de cirugías: “Esto se veía venir. El recurso humano de anestesistas en Comodoro Rivadavia es crítico, al igual que en el resto del país. Esto no se puede hacer, no pueden renunciar todos. Sino hay anestesistas no se pueden hacer las operaciones. Esta presión que ejercen no es buena para nada”. A su vez, agregó: “Son reclamos que se puede solucionar, pero no llegando al 100% de lo que ellos pretenden, que puede llegar a ser hasta $1 millón por mes”, y detalló que "el sueldo ronda un promedio de $700 mil y $800 mil”.





El responsable del hospital añadió que, pese al pedido del cuerpo de anestesistas, “no se puede aceptar la renuncia porque no hay recurso humano para generar un recambio de personal. Esta es una situación que viene de arrastre. El recambio no estaba previsto. Tenemos que recuperar las residencias para que el hospital pueda tener gente nueva, es decir, más recurso humano”.

Fuente Jornada