Anoche un vehículo chocó con un paredón de un domicilio del Barrio Matadero. El conductor estaba bajo los efectos del alcohol, por lo que, se lo trasladó a la Comisaría Primera de Esquel.

Se trató de un vehículo azul Volkswagen, modelo Suran, hallado sobre la senda peatonal con su frente orientado al cardinal suroeste luego de colisionar, a las 21:46 hs, con un paredón de un domicilio del Barrio Matadero, ubicado en Owen Jones y pasaje Camusso.

Luego del accidente, asistieron efectivos policiales de la Comisaria Primera de Esquel para hablar con el conductor que se hallaba durmiendo en el interior del rodado. El propietario del vehículo comenzó a insultar a los efectivos policiales y evidenció estar bajo los efectos del alcohol y otra sustancias. A su vez, se negó a realizar un test de alcoholemia, por lo que, le colocaron las esposas para luego trasladarlo a la sede policial.

El vecino damnificado manifestó: “estaba en el interior de mi domicilio y escucho un fuerte golpe en el departamento de mi vecino. Salgo hacia afuera y veo que el novio de mi vecina había chocado su auto con el paredón, me acerco a ver si se había lesionado y cuando quiero dialogar, desde el interior me tira una piña, en eso, me doy cuenta por el olor a alcohol que estaba re borracho”.

En el establecimiento policial se labró un acta de infracción que deja constancia que el conductor se negó a realizar un test de alcoholemia en dependencia policial. Por otro lado, el vehículo fue trasladado por una grúa al puesto camionero 627, quedando depositado en calidad de secuestro a disposición del juzgado de faltas.