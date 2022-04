La concejal del bloque de la UCR, María Eugenia Estefanía, se refirió a lo tratado en la sesión ordinaria de hoy en el Concejo Deliberante en donde se debatió sobre el alquiler de un inmueble que la Municipalidad no utilizó.

Sobre el trabajo del Concejo respecto a cómo continuará el tema, indicó que "se evaluará cuál es la documentación necesaria", y agregó que desde los boques que conforman la comisión de investigación se le solicitó a los funcionarios de gobierno que faciliten la documentación correspondiente.

"Creo que siempre hemos estado del mismo lado tratando de mostrar efectivamente lo que sucede, no es lo mismo que vemos en el Estado Provincial y Nacional", justificó. Además afirmó que "esto no es un hecho de corrupción, no tenemos un tribunal condenado por la justicia como sucedió a nivel provincial".

Además destacó la decisión del Bloque de formar parte de la comisión que investigará el hecho y dijo que "esto demuestra nuestra responsabilidad".

En este marco, indicó que se "citará a quien corresponda", y aseguró que "va a estar la información respecto a todo lo que sucedió desde que se firmó el contrato de alquiler".