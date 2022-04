Ayer se hizo un reconocimiento a cuatro mujeres trabajadoras de Esquel. El mismo se desarrolló en el Centro Cultural Melipal, y consistió en reconocer a mujeres postuladas en la convocatoria realizada por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

El evento fue organizado por la Municipalidad de Esquel a través de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Dirección de Género y Diversidad. Se basó a reconocer a cuatro mujeres de Esquel que se anotaron en la convocatoria abierta se realizada mediante un formulario online ,donde la comunidad votó a estas cuatro mujeres destacando tanto la labor social y comunitaria como el aporte profesional en diversos ámbitos de la ciudad.

Estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo Social, Nadia Cittanti, la directora de Género y Diversidad, Paula Daher Scaglioni y las cuatro mujeres reconocidas y elegidas por la comunidad: Emelina Aguilera, Gladys Aleuy, Elena Sanero y Nilda Chemin.

El primer reconocimiento fue para Emelina Aguilera que tiene tiene 93 años. En la postulación, se destaca que "es una mujer empática que colabora con sus acciones de solidaridad y entrega a personas de bajos recursos". Actualmente, trabaja desde la capilla del Barrio Buenos Aires formando parte de Cáritas.

Gladys Aleuy recibió el segundo reconocimiento. Hoy en día, es la presidenta de la Fundación Dar Pasos, que tiene como objetivo la inclusión e integración de las personas con discapacidad.

El tercer reconocimiento fue para Elena Margarita Sanero, por sus aportes en salud y educación en nuestra ciudad, ya que cuenta con más de 35 años en la docencia universitaria y 40 años como bioquímica.

Y el cuarto reconocimiento fue para Nilda Chemin, quien integra la Asociación Cooperadora del Hospital Zonal Esquel, siendo parte de las acciones que fomentan una mejor atención en el hospital de nuestra ciudad. En este sentido, expresó: "Agradezco infinitamente a la Dirección de Género por este reconocimiento, creo que hay muchísima gente detrás del reconocimiento. En este caso, me hacen a mí gracias a Dios al grupo humano que integro en la cooperadora. Siempre uno no se realiza solo, si no es a través de un grupo que acompañe".

Cada una de las mujeres, elegidas por la comunidad, recibió una placa de distinción y estuvieron acompañadas por sus familiares y amistades.