Gonzalo García Badiola, dialogó con Red 43 y anunció que dejará la Dirección de Turismo para retomar proyectos personales vinculados al sector privado.

En este sentido, el funcionario municipal explicó que a partir del lunes deja el cargo, pero que "la experiencia es muy buena, aprendí muchísimo y me levo una buena sensación de la Secretaría porque es un ámbito de trabajo muy cordial".

En tanto, aseguró que se trata de una decisión "totalmente personal que planteé en marzo. Le dije a Gustavo que precisaba volver al sector privado, tengo que dedicarle más tiempo a eso y a viajar".

"No hay ningún tipo de conflicto con nadie. Me voy agradecido con el apoyo que me dieron siempre desde el sector público y privado", destacó García Badiola.