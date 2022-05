"La Encrucijada" es un bar de Trevelin que se caracteriza por su amplia carta de tragos y comidas caseras, y por ser un centro cultural. La dueña, María Muro, dialogó con Red 43 para contar cómo surgió la idea de inaugurar un local en la localidad y porqué quisieron que sea diferente a los otros.

María "Mery" Muro es una Barmanager que, desde sus 18 años, trabaja en la gastronomía. Cuando inició sus estudios en la coctelería, comenzó a imaginarse su propio bar, por lo que, se planteó abrir su propio local gastronómico en un futuro. Además, estando en Puerto Madryn se acercó a una tienda, se compró una campana y dijo: "Esa va a ser la campana del Happy Hour de mi bar".

En 2017 el sueño de "Mery" se hizo realidad. Su bar gastronómico nació en un local chiquito, ubicado cerca de la costanera de Trevelin, y lo llamó "La Encrucijada". "Se nos ocurrió por el tema que si uno va por la ruta se encuentra con una encrucijada y tiene diferentes caminos. "Tenes que elegir hacía donde vas a ir", entonces se dice que tu vida no va a ser la misma una vez que pases por la encrucijada", expresó.

En febrero del 2020, todo el equipo de "La Encrucijada" se mudó a un local más grande ubicado en Brown 386. "Pasamos de un espacio de 25 personas a un local para casi 70 y fue un súper cambio", señaló "Mery". Sin embargo, ese mismo año su trabajo se detuvo por la pandemia, por lo que, recién en 2021 pudieron disfrutar y desarrollar sus actividades laborales.

"La Encrucijada" se caracteriza por elaborar comidas frescas y caseras que acompañen en un show o algún evento artístico que se desarrollan dentro del mismo bar, como sanguches, picadas, papas rústicas, ensaladas. También tienen una carta muy variada de postres artesanales, y una muy amplia de tragos hechos con frutas, hierbas y yuyos frescos provenientes de la Patagonia. En este sentido, "Mery" destacó que su gastronomía no es la misma que un restaurante, es decir, no ofrecen platos que se venden en otros locales ya que siempre quiso fabricar otro tipo de comidas y bebidas.

Por otro lado, "La Encrucijada" cuenta con una carta con dibujos, frases y relatos. "Fue una idea que armamos con el Colo Maiers. Yo quería una carta, extensa en formato libro que te den ganas de leerla. Que te cuelgues leyendo chistes, frases, relatos". En la pandemia le dieron una modalidad digital, pasándola a PDF, pero si quitarle el formato que querían ya que "es como parte de la gracia del bar, que te sientes, lo leas y lo disfrutes".

Respecto al equipo de trabajo, "Mery" comentó que lo constituyen dos chicas, su mejor amiga, sus dos hermanos, y también sumó a su hija menor ya que está siempre con ellos. Además, señaló que trabaja con Juan, "el colaborador de la parte cultural y artística" cumpliendo la función de organizar la agenda cultural y, por otro lado, "Mery" agregó que con "El Colo" se ocupan del diseño gráfico y las redes sociales.

"La Encrucijada" también se destaca por ser un bar cultural ya que los viernes y sábados siempre hay shows en vivo, por ejemplo, de rock, folclore, teatro, flamenco, y protagonizados por viajeros, artistas y bandas locales y/o personas que recién están arrancando en el ámbito de lo musical y artístico. A su vez, contó que durante la semana se llevan a cabo diversas actividades culturales, como cine infantil, danzas urbanas para chicos, murga paraguaya, astrología, entrenamiento consciente, talleres de salsa y bachata (lunes), de tango (miércoles), y recordó que hubo espacios de teatro, dibujo, acrobacia, etc. Y además, comentó que hace poco tiempo el local funciona como salón de eventos: "Tenemos cualquier tipo de eventos social, cumpleaños de 15, casamiento, bautismo, cumpleaños infantiles. hasta 40 persona máximo".

En este sentido, detalló que el cliente de "La Encrucijada" es bastante amplio ya que asisten chicos chiquitos, familias, adultos que vienen a ver música en vivo, por lo que, se trata de un público variado.

Además de elaborar comidas y tragos cuando asisten clientes al local, la Barmanager también dicta distintos seminarios, entre ellos, sobre coctelería. "Cuando llegué a Trevelin no teníamos un público que sepa apreciar la coctelería", manifestó y comentó que por esa razón comenzó a brindar talleres para que aprendan "como se fabrican las bebidas, de donde vienen, como llegan, que tipos de tragos se puede preparar y probamos más de 70 bebidas en el curso en total y terminamos con un trago de autor". En relación a esto, gracias a los cursos, les da una formación a los participantes para que trabajen en "La Encrucijada" en temporada alta y, por otro lado, educa a su clientela.

""La Encrucijada" es mi elección de vida. Es el lugar que elegí para desarrollarme, es la fuente que me da de comer, es el lugar donde vienen mis conocidos donde desarrollo diferentes actividades. Sin "La Encrucijada" no me imagino mi vida".