Sebastián Medina es un ciclista de Colombia que planificó un viaje desde su país natal hasta Ushuaia. Actualmente se encuentra en Esquel y le comentó a Red 43 cómo surgió la idea de viajar y que experiencia vivió en estos cuatro meses de pedaleo.

La idea de realizar un recorrido en bicicleta surgió por un amigo de Sebastián que le dijo que "se podía hacer un récord mundial". Luego de varios comentarios negativos de parte de su entorno, Medina salió de su casa el 18 de enero de este año y comenzó su viaje.

"Mucha gente se me reía. Me decía "no chino, eso no se puede", "No tiene experiencia"".