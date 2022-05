Una mujer que era víctima de trata y explotación sexual en la localidad de Comodoro Rivadavia, logró escapar por medio de la ayuda de un camionero que la llevó hasta una estación de servicio en Sierra Grande para que pueda hacer la denuncia.

Según trascendió la mujer es oriunda de Buenos Aires y había sido secuestrada. El caso está a cargo de la Comisaria 13° en donde realizó la denuncia, recibió asistencia y se pudo contactar con sus familiares. El procedimiento judicial e investigaciones están a cargo del Juzgado Federal de Viedma.

En conversación con Red43 la secretaria de la Mujer, Género y Diversidades de la Municipalidad de Comodoro, Jimena Cores, explicó: “cuando hay algún tipo de denuncia interviene la fiscalía federal de comodoro y nos dan intervención por oficio a nosotras”. A partir de ahí se articula con las direcciones de trata tanto de la provincia como de nación para hacer un “acompañamiento a las víctimas y poder trasladarlas a su lugar de orígen”.

En ese sentido, comentó que desde la secretaría se le otorga “alojamiento en el centro de protección integral y acompañamiento psicológico social”, luego se acompaña en el traslado “sobre todo para proteger a estas víctimas”.

En este contexto, Cores resaltó la importancia de que las personas conozcan la línea 145, la cual funciona las 24 horas y se puede denunciar sobre “si algo parece sospechoso” al igual que hacer consultas u obtener información.

"Lamentablemente cuesta bastante encontrar a los culpables reales de estas causas y son investigaciones que llevan mucho tiempo pero sabemos que en Comodoro hay bastantes casos de trata”, resaltó Jimena.

Del mismo modo, remarcó que hay dos tipos de trata: sexual y laboral. Por lo cual destacó: “cuesta bastante entender cuando es trata laboral tiene que ver cuando hay una explotación laboral hacia la persona que está trabajando en muchos casos duermen ahí mismo, no tienen franco, no están en blanco, no tienen obra social, el empleador o la persona que hizo de nexo a ese trabajo se queda con un gran porcentaje de su sueldo esos son los casos más comunes que tenemos”.

Es importante denunciar para que no existan más casos “si tenemos como ciudadanía mayor conocimiento, menos miedo y mayor participación. Sin clientes no hay trata, existe porque hay gente que consume, mujeres que son víctimas y la única forma de erradicarlo es que no sea más un negocio”.