Desde la Comarca, el Diputado Nacional Matías Taccetta se expresó acerca del Dictamen de la Comisión Investigadora por el alquiler del edificio de calle Darwin.

En diálogo con la prensa, indicó en principio; "he hablado con abogados que me están asesorando del dictamen. Lo que dice la Ley de Corporaciones Municipales es que la Comisión Investigadora dictamina sobre la responsabilidad política del Intendente; no de los funcionarios y mucho menos de un exfuncionario".

En este contexto, agregó: "hay que presentar un pedido de nulidad o una apelación a ese dictamen y veremos como se procede. No tengo por qué ir a dar explicaciones porque ni la Ley de Corporaciones lo dice, ni ninguna otra ley. Me llama la atención que se diga que no se cumplió con el Manual de Organización".

"Yo era Secretario de Hacienda. Sabía cuáles eran mis funciones; contratar el alquiler estaba dentro de las obligaciones y así se hizo. Se decidió con seis meses de gracia alquilar ese inmueble de calle Darwin. El intendente decidió que se tenía que dar de baja ese contrato , ya que la decisión del Concejo Deliberante era no mudarse en diciembre del 2019. A partir de ahí, con la notificación ya cursada, no sabemos por qué motivo la propietaria del inmueble no se quiso dar por notificada"

Seguidamente, el exfuncionario de la Municipalidad de Esquel, agregó: "tanto el contrato, como la recisión, como el pago que se efectuó cuando yo ya no era funcionario, lleva la firma del Intendente, que es la persona indicada, el máximo responsable. Ningún secretario puede firmar un contrato de alquiler o carta documento; por eso me llama la atención. No son ellos quienes tienen que dictaminar. En todo caso el Intendente es quien toma la decisión ante incumplimientos, se separar cargos".

"Me presentaré con mi abogado a la Justicia. Primero para apelar el dictamen y luego evaluaremos medidas. Quieren causar un daño a mi imagen; esto ya viene desde que decidí ser candidato en el 2021. Es una persecución política. En la Justicia se investiga el pago; el Concejo no habla del pago. No se investigó porque no estaba en el Boletín Oficial o por qué se pagó lo que se pagó. Me quieren hacer culpable a mi de algo que no pagué. Si yo no pago es porque hay un motivo que me avala a no pagar"

Luego, Taccetta recuerda que cuando ingresa como secretario de Hacienda en el municipio, "no había ni para pagar servicios del mes, ni sueldos. Se pedía ATN para pagar sueldos; yo dejé en las arcas municipales 500 millones de pesos, que son cinco masas salariales. Si hay alguien que defendió los intereses de la Municipalidad y cuidó cada peso, ese fui yo".