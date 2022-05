A pesar de haber sido inaugurado hace 20 años, el edificio de la Escuela 713 continúa teniendo problemas. Hace prácticamente un mes, están con clases alternadas entre cursos porque un sector no puede funcionar por falta de calefacción.

Ahora, el otro sector de la escuela, no funciona por un problema eléctrico. Por eso, la Dirección suspendió todas las actividades y no hay novedades sobre cuándo podrán retomar.

El Director de la Escuela, Claudio Ferrero, en diálogo con Red43 explicó: "El ala derecha del edificio, en el fin de semana, tuvo un cortocircuito muy importante de un cable troncal que literalmente explotó y generó una situación muy grave. Quedó todo el sector sin energía eléctrica, lo cual nos trae como consecuencia la falta de calefacción y eso se suma a lo que tenemos en el otro sector del edificio con la falta de calefacción. No podemos dictar ninguna actividad porque por una razón o la otra, estamos sin calefacción en todo el edificio".

"El sábado nos comunicamos con Obras públicas y Delegación. Vieron que la instalación estaba de manera muy precaria. El cable no era del tamaño adecuado y los caños por los que circulaban esos cables, estaban colgando. Es como que el cable sostenía al caño en vez del caño sostener al cable. Eso implica un trabajo más importante que solo el tendido del cable", agregó Ferrero.

Asimismo, el directivo indicó: "Edgardo Campos aseguró que hoy iban a venir de la empresa que va a tomar el problema eléctrico y va a hacer el tendido del cable nuevo para ser instalado como corresponde".

Sobre la calefacción, Ferrero dijo que: "Se decidió cambiar el sistema por agua caliente. Desestimar los radiadores y pasar al sistema de aire caliente lo cual implica poner una caldera distinta y hacer toda la instalación".

En cuanto a una fecha para retomar las actividades, consideró: "Estamos pensando en una comunicación, incluso posiblemente una reunión para informar cuál es la situación. Yo no quiero hablar de plazos porque no quiero quedar enganchado con un plazo que no depende de mi y después no se cumpla".