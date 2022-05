El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este miércoles una nueva reunión de gabinete en la que se avanzó en la organización de la agenda institucional para los próximos meses y se coordinó un trabajo interministerial para profundizar políticas públicas de cara a brindar soluciones a los habitantes de la provincia.

El encuentro se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples de Vialidad Provincial y participaron, los ministros de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala, de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera, de Economía, Oscar Antonena, de Salud, Fabián Puratich, de Seguridad, Miguel Castro; de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, Mirta Simone; de Ambiente, Roberto Jure, de Educación, Florencia Perata, de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco; de Hidrocarburos, Martin Cerda; el fiscal de Estado, Andrés Giacomone; secretarios de Estado, subsecretarios; presidentes de entes autárquicos.

Balance

Al término de la reunión, el ministro Ayala señaló que “se hizo un mapeo de cada área de Gobierno, y una evaluación de proyectos de los puntos pautados en la reunión de gabinete anterior. El Gobernador nos dio las instrucciones para dar mayor celeridad en dar respuestas y soluciones a los habitantes de la provincia, contemplando cada localidad, fortaleciendo las políticas públicas. Nos planteó la necesidad de que todos los ministros estén en territorio, recorran la provincia, escuchen los problemas que surjan y brinden soluciones concretas”.

“También se habló de las paritarias que están próximas a iniciar. El próximo 10 de mayo nos vamos a sentar con todos los representantes de los empleados públicos provinciales para poder escuchar las necesidades y los planteos de cada uno. Cabe remarcar que en este último tiempo avanzamos no sólo en la cuestión salarial sino en cuestiones que hacen a la prestación de los servicios y mejora en las condiciones laborales”, relató el ministro de Gobierno.

Respecto a la situación económica, Ayala, indicó que “el Ministerio de Economía brindó un análisis detallado de los números de la provincia. No podemos dejar de lado la situación crítica que atraviesa la coyuntura mundial y nacional, a la que no estamos ajenos, pero no podemos dejar de avanzar con soluciones de los problemas de la gente”.

“Debemos tener responsabilidad de ir previendo y contemplando cada situación, si bien se ha notado una marcada mejora en los números de la provincia y el cumplimiento de las obligaciones del Estado, como el Gobernador dejó en claro: no tiene que ser noticia que los empleados públicos perciban sus sueldos y aguinaldo en tiempo y forma, pero para ello debemos ser responsables, cumplir con los requerimientos de la sociedad, pero optimizando los recursos del Estado”, remarcó el funcionario provincial.