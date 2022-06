Yhosva Emiliano Montoya tiene 23 años y es de Gaiman, Chubut. Ayer se presentó en las audiciones a ciegas de La Voz Argentina. Con su voz particular logró emocionar a los 4 jurados quienes se dieron vuelta para convencer a Yhosva de elegir sus equipos.

Yhosva eligió la canción “Avanzar” de Nahuel Pennisi para su excelente presentación. Luego de recibir elogios por parte del jurado, se quedó con el equipo de Soledad Pastorutti.

En su video de presentación a La voz Argentina 2022, Yhosva contó: “comencé a cantar de chiquito y siempre me decían que transmitía algo especial, cuando mi mamá falleció, mi papá se hizo cargo de todo, es mi ídolo. Me refugié mucho en la música, me sentía mal y agarraba la guitarra, empecé a componer de chiquito también”.

Antes de entrar a las audiciones, agregó: “hoy van a escuchar a una persona que tiene todas las ganas, que lo hace por amor, por pasión, que la vida le ha enseñado un montón de cosas y la música le ha ayudado siempre por más que el resultado sea malo o bueno”.

​​​​​​​En el estudio de La Voz estuvo acompañado por su papá y su hermano, quienes se emocionaron al ver la presentación de Yhosva y las palabras que le decían los miembros del jurado.