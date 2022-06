Andrea y Sonia Arias son hermana y madre de Leo, un joven que fue apuñalado en el barrio Ceferino el viernes a la madrugada y permanece, hasta hoy, en terapia intensiva.

La familia pide justicia y que el agresor esté preso, ya que recuperó la libertad y la víctima aún está internada.

Respecto al hecho, la hermana comentó cómo se originó el conflicto: "Mi hermano estaba en la casa de mi mamá, tranquilo, con un vecino tomando una cerveza. Aparecieron unos jóvenes a comprar al barrio y pasaron a pedirle un sacacorchos y él no tenía. Como le dijo que no tenía, empezó a agredirlo y decirle cosas. Mi hermano lo agarró y le pegó, pero este muchacho a mano limpia no se defendió. Después, se fue y mi hermano no se percató de que iban a volver. Vinieron, fueron a buscar cuchillos y armaron uno con un palo largo y lo apuñaló a mi hermano, no le dio tiempo a nada ni a los compañeros que lo pudieran defender".

"Queremos que se haga justicia, porque es el colmo que esto pase y la justicia no haga nada. Mi hermano no estaba molestando a nadie, ni era rival de él", agregó.

Andrea también contó: "Nosotros como familia estamos sufriendo. Mi hermano sigue en terapia intensiva y no sabemos cuándo va a salir. Solo queremos que la justicia haga algo, porque este muchacho tiene varias causas. ¿Van a esperar que mate a alguien?".

Por otra parte, la madre Sonia dijo: "Estoy dolorida. Yo no duermo. Pienso a qué hora me va a llamar el médico y qué me va a decir. Lo podemos ver una vez al día y nos dan su resultado una vez al día. Fue un momentito, le dije que se vaya a dormir y después ya estaba apuñalado"

"El médico nos dijo que tiene 3 o 4 puñaladas", agregó la madre de la víctima.

Sobre Leo, contó que "tiene una nenita de 3 meses. No hay laburo, pero él se la rebusca. Sale a trabajar al campo y hace changuitas. Él con eso mantiene a su nena".