La directora del Área Programática Esquel, Patricia Laborde, se refirió a lo ocurrido en El Maitén, donde estudiantes y docentes de la Escuela Nº 7.719 –Aldea Bs. As. Chico- tuvieron que ser asistidos por la inhalación de monóxido de carbono.

"En la tarde noche de ayer ingresaron cerca de 70 personas al Hospital Subzonal de El Maitén, que consultaron por un alerta sobre intoxicación", comentó. Sobre las personas que acudieron al nosocomio, destacó que se trataron de jóvenes entre 13,14 y 17 años que comenzaron con síntomas. "Luego se sumaron también docentes", indicó.

La directora contó que "toda esta gente ingresó al hospital en 2 o 3 horas y se saturó rápidamente". Debido a la gran demanda de atención médica, colaboró personal de los hospitales de El Hoyo, Lago Puelo y Epuyén, el cual llevó tubos de oxígeno y los elementos necesarios para la oxigenoterapia. También el Área Programática Esquel acercó elementos a El Maitén.

"Todo el personal del Hospital Subzonal trabajó muy bien. Los que estaban de guardia y los que no también porque se fueron sumando para poder ayudar", reconoció.

Asimismo, Laborde informó que de los 70 afectados, 19 quedaron internados y este jueves en la mañana obtuvieron el alta.

Sobre la intoxicación por monóxidos de carbono recordó que "es terrible porque no nos damos cuenta, no hay olor y no se ve, no se siente, es silencioso y puede llevar a la muerte si estás muchas horas expuesto en un lugar sin ventilación". "Se puede producir en los braceros, en las hornallas, cocinas que consumen mal", comentó, y recomendó ventilar frecuentemente los espacios.