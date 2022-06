La concejal del bloque Cambiemos, Karina Otero, elaboró un proyecto de ordenanza para beneficiar a los vecinos de la calle Gobernador Tello, a quienes les ha llegado el monto que deben pagar por el pavimento con valores altos.

El proyecto contempla, además, no solo a las familias de la calle Tello; sino que abarcará a todas las obras de pavimento que se hagan en el futuro.

En ese sentido, Otero comentó cuáles son los beneficios que tendrían los vecinos en caso de aprobarse el proyecto: "Surge por los vecinos, pero es a posterior para todo lo que se pueda hacer en obras. También están los vecinos del barrio Malvinas con el adoquinado, en la misma situación de no poder pagar por las cuotas que se han incrementado en el precio. En proyecto que presenté, contempla la eximición a aquellas personas de bajos recursos como jubilados; y a aquellas familias que tengan algún familiar con discapacidad. Sabemos que dentro de la franja económica, los jubilados han sido bastante perjudicados".

"Si el vecino quisiera pagar al contado, puede hacerlo con un 60% de descuento. Además, en determinados meses pueden hacerlo al 40% y después en 10 o 20%, siempre y cuando sea al contado o en 48 cuotas con una tasa al 40% del Banco del Chubut", agregó.

Por otra parte, la concejal manifestó que "los vecinos tienen voluntad de pago, pero en estas situaciones se les hace muy difícil en tan pocas cuotas o con tan pocos descuentos. Es preferible que paguen y tener un descuento, a que terminemos sin poder recaudar algo de dinero de la obra que se realizó".

Asimismo, hay otro proyecto presentado por el mismo bloque: "Hay un proyecto que presentó parte del bloque, que plantea las 48 cuotas con otro tipo de interés. Es lo que se planteó en la comisión y yo me enteré cuando ya había presentado el mío. Entiendo que también se pude volver a analizar y, si es a favor de los vecinos, la comisión no va a tener problema en que se pueda tener las contemplaciones que presenté en el mío", expresó Otero.

"Hay muchos vecinos, la mayoría, que tienen la voluntad de pago y otros que no pueden pagar. La idea no es que no paguen, sino que puedan pagar, pero se les brinde ciertos beneficios para que puedan realizarlo", añadió.

Por último, Otero manifestó que el otro proyecto se tratará mañana en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, pero el suyo podría ingresar a comisión para también ser tratado; aunque, con los votos necesarios, podría incluso tratarse sobre tablas.