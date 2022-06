En diálogo con Red 43, el director de Tránsito municipal aclaró que la licencia digital no es válida, según la Ley de Tránsito.

"Se está dando mucho que están incorporando mucho el uso de la licencia digital. Es complementaria a la licencia física." remarcó Carrasco.

Asimismo, el director de Tránsito señaló que "en el caso de detectarlo con licencia digital, se le pide a algún familiar o alguien que le acerque la licencia física porque sino es infracción".

Por otro lado, dijo que "hoy por hoy en Esquel hay poco alcance de internet, por lo que, si no tenes internet no podes ingresar a la plataforma Mi Argentina". "Nos ha pasado muchísimo de que la gente ha quedado retenida en un operativo por no poder entrar a la plataforma", destacó.