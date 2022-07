El senador nacional por Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, participó del acto oficial por el día de la independencia en Esquel, y se reunió con el intendente, Sergio Ongarato, quien solicitó colaboración para dar continuidad a obras importantes para la localidad y la región como la obra de la ruta 40 y la ampliación del aeropuerto.



En relación a ello el Senador dijo: “El intendente me manifestó la necesidad de retomar obras que no solo benefician a Esquel sino a toda la comarca, como la ampliación del aeropuerto que se encuentra paralizada hace meses, y la reparación de la ruta 40 que también se encuentra interrumpida”.



Por otro lado, Torres indicó: “en relación al plano educativo, propusimos al intendente aprovechar el receso escolar de invierno para realizar un relevamiento del estado general de las escuelas de toda la ciudad e informar de forma urgente al gobierno provincial la situación de las mismas”. Además explicó: “La responsabilidad del mantenimiento de las instituciones educativas es de la provincia, pero la administración municipal puede relevar rápidamente cada una considerando el abandono general y la falta de contacto del gobierno del Chubut”.



Asimismo, el Senador comentó que tuvo la oportunidad de dialogar con directivos, docentes y miembros de la comunidad educativa en distintas escuelas de la cordillera, quienes contaron los problemas que sufren todos los días: “estuvimos recorriendo escuelas de toda la comarca, como la 727 de Cholila, donde la mitad de los calefactores no funcionan”. En ese sentido, la vicedirectora Valeria Aguilar lamentó que “jamás pensé que ir a trabajar a la escuela podía ser un riesgo”, al expresar los problemas de calefacción que deben sortear con estufas deterioradas y matafuegos vencidos que generan intranquilidad a todos.



Finalmente, Nacho Torres expresó: “estamos en contacto permanente con los vecinos para informarnos directamente de cada demanda y acompañarlos en las gestiones necesarias, facilitar una agenda de vinculación que resuelva los problemas de la gente es lo mínimo que podemos hacer”. “Con frío, viento, nieve o lluvia, los chubutenses necesitan ser escuchados sin importar los regionalismos, los partidos políticos o cualquier otra grieta inconducente, estamos para trabajar juntos y sacar la provincia adelante”.