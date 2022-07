El 19 de julio es el Día del Amigo con Derechos, un vínculo especial que incluye sexo aunque no compromiso afectivo.

El Día del Amigo con Derechos nació el 19 de julio de 2009, a partir de una iniciativa surgida en Internet que se celebra tanto en Argentina como en Chile, Colombia, España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Los amigos con derechos son aquellos que se atraen y deciden involucrarse sexualmente, pero tampoco quieren tener compromiso. Es un vínculo light en el que nunca se planteará el "¿qué somos?".

Las condiciones para ser un amigo con derechos son menos charla y más disfrute, estar bien con uno mismo, entender que no es amor y que se trata de algo pasajero, no hacer reclamos, no llevar problemas, ser emocionalmente estable, manejarse con cuidado, decir la verdad, y darle espacio a las fantasías.