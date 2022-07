Las nevadas constantes que se registran en toda la región patagónica hace varias semanas dejaron a la luz las fallas estructurales y de inversión en muchas ciudades, como en el caso de Esquel, donde la ausencia de un equipo de deshielo para el servicio de rampa en el aeropuerto de Esquel provocó que haya cientos de pasajeros varados en la localidad como tantos otros que no pudieron arribar a la ciudad. Asimismo, no poseer el citado equipo impide que otras aerolíneas o vuelos privados puedan realizar dicha ruta en época invernal o jornadas de baja temperatura, momentos del año en los cuales el turismo suele ser una de las fuentes de ingreso más relevantes.

Es de público conocimiento el estado deficiente en el que funciona el aeropuerto de la ciudad de Esquel, Provincia de Chubut. No es esta la primera situación donde cientos de ciudadanos quedan varados, sin explicaciones por parte de la Aerolínea y sin que la institución correspondiente le facilite el acceso a los derechos que lo asisten como pasajero por incumplimiento de horarios, itinerarios, cancelación de vuelos y denegación de embarque.

En este caso de cancelación, Aerolíneas Argentinas no solo no toma la iniciativa de comunicar a sus pasajeros la cancelación sino que tampoco les da una solución lógica o responsable, provocando que los pasajeros bajo autofinanciamiento tomen opciones de reubicación desde otras terminales saliendo con prisa a rutas que se encuentran en mal estado y bajo condiciones meteorológicas adversas tomando riesgos y realizando gastos que no corresponderían dado que luego de numerosos intentos de contacto los pasajeros son informados que por "razones meteorológicas" sus vuelos fueron cancelados. Es sabido que esas cuestiones se deben a la falta de equipamiento e infraestructura con la que funciona el aeropuerto de Esquel.

Estos últimos días según información periodística, más de 100 vuelos han sido afectados en el país. Enumeran problemas por la poca visibilidad y condiciones meteorológicas que comenzaron el viernes y duraron hasta el domingo. Para el Diputado Nacional Matias Taccetta "en el caso particular de Esquel considero que no se trata de razones meteorológicas sino de la falta de una completa prestación de servicio de rampa. En la región Patagonia y en particular en la ciudad de Esquel, por su ubicación, la terminal aérea precisa de infraestructura y equipo de deshielo, para dar el rociado total de las partes móviles y el fuselaje de la aeronave para descongelar el hielo que sucede sobre ella, los vuelos en aeropuertos con estas condiciones regulares suelen ser cancelados debido a la ausencia de este camión que tiene la finalidad de prevenir accidentes y permite operar con normalidad en la terminal correspondiente y que las colocan en determinada categoría".

Además, el legislador nacional, consideró que "los aviones que arriban a la región deben contar con tecnología y tripulación habilitadas para operar en aeropuertos de este rango y contar con procedimientos de aproximación para esa condición específica de visibilidad, relacionados con la infraestructura mínima que debiera proveer la empresa Estatal InterCargo que tiene en su responsabilidad prestar el servicio de rampa y entre lo que lista el servicio de deshielo en escalas con nevadas en temporada invernal, dado que al ser empresas del estado o no los vuelos quedan condicionados a la decisión de la empresa de prestarlos o de no hacerlo y al mismo tiempo al no ser de los aeropuertos también quedan sujeto a que trasladen los equipos de una terminal a otra dejando desprovisto a la región del equipo necesario".

"La ciudad de Esquel precisa escalar a una categoría que permita aterrizar aviones en condiciones de baja visibilidad o condiciones meteorológicas adversas y recibir aeronaves que cuenten con instrumental necesario para descender y aterrizar en dicha categoría. Dentro de las 5 categorías de aeropuerto la nueva terminal de Esquel debe cumplir con los requisitos para escalar de categoría y aumentar su infraestructura en cuanto al correcto y continuo mantenimiento de luces en pista, ser provistos del correspondiente equipo de deshielo y que este sea con permanencia en la terminal, flash de aproximación, rodajes, plataformas, radar de superficies y luces de guía para posición de estacionamiento de las aeronaves necesaria para guiar a las aeronaves a medida que va bajando la visibilidad y un sistema “AWOS” o de último desarrollo tecnológico para la información meteorológica. También maquinaria para mantener los accesos a los pasajeros al aeropuerto", remarcó Taccetta.