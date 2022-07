Carlos Jaramillo, nos recibió en su casa ubicada en un paraíso natural llamado El Saltillo, a sólo 20 kilómetros de Cushamen, para dialogar sobre el estilo de vida que se lleva en la zona.

Nacido y criado en un rincón paradisíaco de Chubut, Don Jaramillo explicó que realiza solo todas las tareas referidas al campo y que aún es joven, "por eso no tengo ayuda".

Asimismo, relató que muchas veces "no tenemos movilidad para ir al pueblo, donde vamos cada tres meses porque estamos a 20 kilómetros. Además no tenemos señal, asique nos comunicamos a través de los Mensajes a Pobladores".

Según relata Don Jaramillo, la sacrificada vida en el campo y sin comunicación, es más difícil de llevar en los meses de invierno, sin embargo, "en el verano la vida no es tan difícil porque los días son más largos y pueden llegar parientes a visitarnos".

Para poder realizar el mantenimiento de los animales, la familia decidió hace un tiempo colocar una tranquera en donde piden una pequeña colaboración a quienes visitan el lugar "y estamos agradecidos con todos los que nos visitan porque todo está muy caro".

En tanto, Jaramillo recuerda que fueron criados "muy pobres, pero estamos agradecidos de todo lo que hizo mi mamá, ya que perdimos a mi papá cuando yo nací. Siempre voy a cuidar a mi madre que estuvo para todos nosotros".

"Fue bravo perder a mi papá, porque tuve que trabajar desde chiquito. Mi madre nos crió con todo su esfuerzo y se las rebuscó siempre", reconoció el vecino de El Saltillo.

En tanto, Jaramillo indicó que "queremos que este lugar lo disfruten las generaciones que vienen. Nosotros nos criamos acá y quienes vienen a conocer les gusta mucho, por eso hay que cuidarlo".

Por último, pidió a quienes vayan a visitar este lugar, que "por favor se lleven su basura, que no la dejen tirada. No dejen plástico o nylon, porque tenemos que mantener la limpieza para no contaminar".

Vale mencionar que "El Saltillo", presenta una gigantesca grieta en la estepa, de casi 300 metros de profundidad, en el que se encuentran alojados un salto principal de agua, y una docena de pozones.

Además, se pueden encontrar truchas, lagartijas de todos colores, tucu tucu, sapos y escarabajos, entre un gran número de especies. Se trata de un rincón que se convirtió en un verdadero oasis lleno de vida en Chubut, digno de visitar por vecinos y turistas.

