Torres y Taccetta solicitaron la creación del "dólar petróleo" para la liquidación de regalías

El Senador nacional "Nacho" Torres y el diputado nacional Matías Taccetta, presentaron en las cámaras alta y baja respectivamente del Congreso Nacional, dos proyectos para crear un tipo de cambio especial que le ofrezcan soluciones a las compañías al momento de liquidar sus exportaciones y asimismo el obligue al PEN a afrontar la diferencia de cotización con el Dólar Oficial al momento de la liquidación de las regalías petroleras a las provincias de Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Mendoza.



La grave situación económica que se presenta en el país, donde la falta de dólares en el Banco Central y las diferentes movidas cambiarias que llevan el dólar paralelo a fluctuar fuertemente entre los 330 y 340 pesos, cuando hace 15 días el valor estaba por debajo de los 280 pesos, requiere de medidas sectorizadas para mejorar la perfomance de los sectores.



El tipo de cambio oficial, que en estos días está entre los 125 y 130 pesos, hace que los sectores como el del petróleo y los ingresos por regalías de las provincias petroleras queden desfasados, generando grandes perjuicios a las economías provinciales y municipales.



Por eso, de igual modo que se está planteado en estos mismos momentos un llamado "dólar-soja" para brindar soluciones al sector del campo al momento de liquidar, principalmente, la soja y que la brecha con el mercado paralelo no sea tan amplia, de esta manera el Senador y el Diputado buscan las mismas condiciones para uno de los sectores que más trabajadores emplea en la región patagónica, como lo es el petróleo.



Para citar un dato puntual publicado por la agencia estatal de noticias Télam: "Las regalías percibidas por las provincias productoras de hidrocarburos alcanzaron en enero de 2021 un nivel récord de $18.375 millones, un 68,9% más que en el mismo mes de 2021, principalmente por el impulso de los yacimientos no convencionales de petróleo y gas de Vaca Muerta"; pero "este incremento se ve opacado por no poseer un mercado único de divisas y tener que aceptar un dólar a valor ficticio como es el dólar oficial; cuya cotización ha perdido contra la inflación y se encuentra muy lejos de la cotización real la cual el gobierno nacional terminó aceptando al crear el 'dólar turista receptivo' y el dólar soja'" remarcó el Senador Torres.



Por su parte, el Diputado Taccetta remarcó que "es necesario seguir contribuyendo con este tipo de acciones al equilibrio de los sectores ante una situación de crisis económica", y agregó: "vamos a solicitar el acompañamiento de todos los sectores políticos de las provincia de Chubut para reclamar lo que es justo para nuestra región; debemos ser firmes, luchar por lo que nos corresponde y dejar de ajustar los cinturones a nuestro pueblo".