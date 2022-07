WhatsApp anunció nuevas actualizaciones de seguridad con el objetivo de proteger a los usuarios. Las mismas se aplicarán a partir del 31 de julio y las cuentas que no se ajusten a las nuevas condiciones podrían ser bloqueadas.

La aplicación de mensajería instantánea tendrá nuevas normas de uso que en el caso de no cumplir se producirá primero el bloqueo de conversaciones, luego de reiteraciones y advertencias se suspenderá la cuenta.

Las nuevas actualizaciones son: No compartir y difundir “fake news” y noticias no verificadas, de esta manera la aplicación busca combatir la desinformación; no enviar “spam”, se refiere al envío de mensajes masivos; no difundir promociones falsas y estafas, mediante esta medida se protegerá la información privada de los usuarios; no compartir contenido ilegal, hace hincapié en temas sensible, delicados e ilegales que se envían especialmente en grupos.

Por otro lado, WhatsApp trabaja en la función de editar mensajes de texto ya enviados, se espera que en breve sea anunciada la actualización.