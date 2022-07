En diálogo con Red 43, Daniel Hollmann habló sobre su renuncia al cargo de secretario de Ambiente.

"Ayer me llamó el intendente pidiéndome la renuncia. En pocas palabras me dijo que se trató de un pedido realizado por el Partido Radical, sobre todo una de las integrantes del Concejo Deliberante", expresó Hollmann y señaló que aún no tuvo la posibilidad de reunirse personalmente con Sergio Ongarato.

Asimismo, dijo que le parece una situación bastante extraña ya que a la hoy a la mañana escuchó a la concejal María Eugenia Estefanía que el pedido se debe a un desgaste de la secretaría de Ambiente, mientras que el intendente de Esquel reconoció que este sector del municipio funciona bien.

"La verdad que no me queda muy en claro mi desvinculación de la Municipalidad", manifestó.