Torres: "El mejor candidato va a ser quien entienda que hay que escuchar a la gente"

Pasan los días y, de a poco, comienzan a palpitarse las elecciones para el año 2023. Desde Juntos por el Cambio, el Senador Nacional por Chubut, Ignacio Torres, se refirió a lo ocurrido con Daniel Hollmann y a la candidatura de Matías Taccetta para la intendencia de Esquel.

Con respecto a la "interna" entre el PRO y el radicalismo en la ciudad, sostuvo: "Es difícil entender porque estamos trabajando muy bien a nivel provincial en distintas localidades. Esa es la gestión y lo que nos tiene que preocupar. El mejor candidato que va a tener Esquel va a ser quien entienda que hay que escuchar y hablarle a la gente y no darle bola al puterío".

Sobre lo ocurrido en los últimos días con Hollmann en la Municipalidad, Torres consideró: "No me gustó como lo echaron a Hollmann y a Taccetta, son dos grandes funcionarios que hicieron mucho esfuerzo. Son personas honestas que dejaron todo por el municipio y levantaron la gestión. Que lo saquen por cuestiones mezquinas o por presiones, no está bueno. El año que viene se termina la gestión de Ongarato y son vecinos que se van a seguir cruzando. Lo humano está por encima de cualquier gestión".

"La política son relaciones y el respeto y la humildad no hay que perderla nunca. Espero que se revea y se pidan las disculpas correspondientes. El intendente puede quitar, poner, tener un gabinete de hinchas de Boca, de River, radicales, puede hacerlo y no está en discusión. El tema son las formas y los tiempos", agregó.

"Hay tiempo para encausar el rumbo, queremos que le vaya bien a la gestión para que le vaya bien a los esquelenses, pero los gestos son importantes y en muchos casos hay torpeza".

Consultado si estas idas y vueltas pueden perjudicar el papel de Juntos por el Cambio en las próximas elecciones, Torres respondió: "Hoy hay unidad. A la gente hay que darle más opciones. Sería raro que el radicalismo no quiera tener candidatos. Queremos que crezca el radicalismo para que esté más fuerte la coalición. Esas listas de unidad forzadas que hacen a dedo desde Capital Federal no sirven. Hay que competir y hacerlo de cara a la gente y no en una mesa de 4 o 5 popes de los partidos".

En particular, sobre la candidatura de Taccetta, el Senador expresó: "Tiene muchas chances de ser intendente. No se enamoró de las luces de Capital Federal, está en Esquel recorriendo con la gente. Presenta proyectos mirando el potencial productivo de la comarca. Son funcionarios que quiero tener el gobierno y Matías es importantísimo. Ojalá podamos trabajar en conjunto ya siendo intendente de Esquel".

Por otra parte, continuando con las elecciones, Torres habló de la Ley de Lemas en Chubut: "Lo triste es ver que estén preocupados de ver cómo hacer trampa en las elecciones, en vez de arreglar los caloramas de las escuelas. Esa no es la agenda que necesitamos de este gobierno. Hay un nivel de cinismo que preocupa. Tienen que resolver problemas de insumos, en Esquel se necesita un Hospital nuevo. Prefiero que se junten para ver cómo lograr las inversiones para mejorar la salud, que vayan a un hospital y haya gasas. Se juntan para ver cómo perjudicar a Juntos por el Amibo, la ley de lemas, eso es arcaico y no sirve".

Sobre el cierre, Torres se refirió a la Boleta Única: "Algunos lo plantan como algo nuevo, pero en el mundo se vota con boleta única. Es más ecológico, eficiente, económico y transparente. Hay proyectos de todos los partidos y son iguales. Hay que ponerse de acuerdo, el vecino va, ve la foto, tilda y listo. No tenés robo de boletas y es un proyecto que debería salir sin problemas. Pero tampoco es una cosa épica, estamos atrasadísimos y tendría que haber salido hace 10 años".