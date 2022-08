Un grupo de vecinos de Valle Chico se acercaron al Concejo Deliberante de Esquel, para pedir a través de la banca del vecino que se amplíe la frecuencia de horarios y se unifique el boleto.

En este sentido, una vecina, Soraya Olivera, expresó que presentaron el primer proyecto sobre la ampliación y unificación de los boletos de transporte dado que "tenemos un gran problema en el barrio porque somos 106 familias, hay dos instituciones educativas pero el micro solo tiene siete recorrido a nuestro barrio y o se adaptan a la demanda".

Y destacó: "Necesitamos que urgente se tomen medidas al respecto, pedimos que haya la misma frecuencia que a la ciudad para que Valle Chico también esté integrado".

Asimismo, Olivera aseguró que hoy los estudiantes del barrio "están afectados por esta situación. Se le otorgan 40 boletos mensuales, sin embargo en algunos tramos tienen que hacer un trasbordo pagando doble boleto para llegar a la escuela".

"Se están vulnerando los derechos de los alumnos y por eso presentamos este proyecto que se tratará en la Comisión de Transporte", aseguró la vecina

Destacó que "no deberían haber ciudadanos de primera y de segunda, pero parece que los vecinos de Valle Chico somos todos de segunda. Pedimos algo que es para el bien común, no pedimos nada que no nos corresponda".

Por último, fue crítica con el accionar de las y los concejales del oficialismo.

"Lamentablemente algunos concejales no hacen honor a la función que estan cumpliendo. Tenemos 4 concejales que pelean para beneficiarnos de alguna manera, pero tenemos 6 concejales del oficialismo que no responden a los intereses del conjunto", dijo, y aseguró que el reclamo "se trata de un bien común".