El padre de joven desaparecido en El Maitén: "No tenemos certeza de nada todavía"

José Crettón es un muchacho de 18 años que desapareció el pasado jueves en la localidad de El Maitén.

El papá del joven, Sergio Daniel Crettón, dialogó con Red 43 y señaló que "hay mucha confusión e incertidumbre, entonces queríamos hacer público esto. Estuvimos compartiendo en Facebook en grupo de Compra y Venta, no tenemos certeza de nada todavía".

A su vez, Crettón se refirió a la novia de su hijo, quien "apunta a que su ex pareja lo secuestró". "Ella dice que José le estaba escribiendo a la tarde lo más bien. Después dice que le escribió un mensaje" lo nuestro nunca va a funcionar, me voy, en algún momento nos vamos a ver". Ella va para la casa donde alquilaba mi hijo. Cuando llega al inmueble ya no está".

En relación a esto, Crettón comentó que la pareja de su hijo trabaja de cajera en un supermercado y agregó: "Yo le digo que a las 21:30 hs cierran los locales, si sos cajera no te van a largar a antes. Ella dice que llegó 21:40 hs y nada".

"En el celular no aparece, no ha dado señales en ninguna parte. No se sabe si fue investigado o localizado por GPS. La fiscal en un momento me prometió si pueden rastrear la ultima llamada", manifestó Crettón.

"Hay cosas que no están claras. Ella indica a la ex paraje. El ex nunca fue citado a declarar nada. A mí ayer me tomaron la denuncia, pero al principio no", expresó.

José Crettón es un joven delgado de 1.76 metros de alto, tez morocho y ojos marrones claros. En cuanto al vestuario, se presume que utilizaba una campera impermeable negra con detalles azules, remera roja, pantalón verde, zapatillas marrones, y agregaron que podría estar transportando un bolso color negro detalles rojos y verdes.