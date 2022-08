Marcelo y Noelia llevan 10 años de casados y 5 años de novios, son de Buenos Aires y mientras volaban junto a sus dos hijas con destino a El Bolsón para pasar sus vacaciones, Noelia decidió pedirle en el avión renovar sus votos nupciales.

Durante el vuelo, la azafata de Aerolíneas Argentinas cómplice de Noelia, avisa al pasajero Marcelo que Noelia quería dejarle un mensaje. La azafata realiza una introducción de la historia de la pareja para que la tripulación conozca de qué se trata.

Detrás del cortinado que los separa de la cabina sale Noelia, hacia el pasillo, se acerca hasta él y le pregunta: “¿Me decís que sí?” y tímida extiende los anillos, apenas Marcelo llega a decir un “¡Sí!”. A la escena acompañó el aplauso del resto de los pasajeros que fueron testigos del intercambio de alianzas, llevan la inscripción “Si yo, tú”, la cual representa la historia y vida de la pareja.

Viajaron hacia El Bolsón para festejar el aniversario de haberse conocido. “El 19 de agosto cumplimos 15 años de habernos visto por primera vez y puesto de novios porque fue tal el flechazo que el mismo día que nos conocimos entendimos que pasaríamos la vida juntos. A la semana, ya conocimos a nuestras familias”, contó Noelia desde el lugar en donde disfruta sus vacaciones en familia.

"Me sorprendió mucho lo que hizo, no lo esperaba aunque suele hacer ese tipo de sorpresas. Admito que entre los nervios y la vergüenza, porque soy muy tímido, no me di cuenta de que la gente nos aplaudió”, reconoció Marcelo Barbero.

Fueron a la misma escuela, frecuentaban los mismos lugares y las mismas personas pero nunca se vieron hasta la madrugada del 19 de agosto de 2007.

El 28 de noviembre de 2012 se casaron por civil, a los dos días tuvieron la ceremonia religiosa y la fiesta. Lo más emotivo para Marcelo es la inscripción en la nueva alianza. “Es el poema de El Mago de Oz, y el tema que sonó en nuestra entrada a la fiesta de casamiento. La letra, que dice: ‘Si caes, yo contigo, y nos levantaremos juntos, en esto unidos’", comentó.