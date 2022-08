Desde la Unidad Regional Esquel, se recomienda a la población, tener la correspondiente precaución del uso de internet y de la información que se brinda sobre datos personales, números de cuentas, números de tarjetas de debito y de crédito, ya que, se pudo establecer en las ultimas semanas, una cantidad significativa de denuncias recepcionadas por DELITOS INFORMATIVOS o también conocidos como ciberdelitos, siendo un número importante de hechos registrados en la ciudad como así también en localidad de Trevelin.



Estos casos de ciberdelitos son cada vez más frecuentes. Muchas personas y empresas son estafadas y chantajeadas en el espacio digital o a través de internet a diario. Es por eso que es importante estar alerta frente a los ciberdelitos o delitos informáticos.



Tipos de cibercrimen:



• Fraude por correo electrónico e Internet.

• Fraude de identidad (en caso de robo y uso de información personal).

• Robo de datos financieros o de la tarjeta de pago.

• Robo y venta de datos corporativos.

• Ciberextorsión (amenazar con un ataque para exigir dinero).

• Cibersex (no enviar fotos personales ello facilita la extorsión)

El mejor modo de protegerse de los ciberdelitos es ejercer buenos hábitos digitales. A continuación describiremos diversos consejos para protegerse y prevenir dichos delitos informáticos.



Consejos para protegerse y prevenir los ciberdelitos:



• Tener cuidado con los mensajes de correo electrónico que contienen enlaces sospechosos o archivos adjuntos que no son esperados.

• No descargar nada de fuentes desconocidas.

• Asegurarse de que se está utilizando un sitio web legítimo antes de introducir la información personal.

• Aplicar siempre las actualizaciones de software inmediatamente, ya que corrigen vulnerabilidades de seguridad.

• Evitar conectarse a redes WiFi públicas o desde equipos en bibliotecas, hoteles, plazas, teatros, entre otros.

• Emplear contraseñas seguras y exclusivas, es decir, no reutilizar la misma contraseña para varias cuentas.

• Aumentar la seguridad de tu router para proteger la red doméstica.

• No compartir las contraseñas con nadie y utilizar una para cada servicio y aplicación.

• No utilizar terminales públicas de carga ni conectar dispositivos desconocidos a los equipos personales.

• Revisar los permisos de las aplicaciones antes de instalarlas.

• No enviar datos confidenciales por correo electrónico, SMS o telefónicamente.

• Limitar la información que se comparte en redes sociales.

• Instalar un antivirus en cada uno de los dispositivos a utilizar.

• Mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones.

• Comprobar que la dirección de la página cuente con el prefijo “https” y tenga un candado verde cerrado.





Ante cualquier irregularidad o pedido de datos, sobre los cuales exista alguna duda, evite dar información personal y de sus cuentas financieras. No debemos olvidar que la seguridad la construimos entre todos.