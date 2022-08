El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, participó este mediodía en Camarones de la firma de contratos de obra para la ejecución del sistema de Interconectado Garayalde -Camarones en su primera y segunda etapa, por un monto que asciende a los $1.949.923.170,24 de inversión. Además, se licitarán 25 viviendas en la localidad y se realizarán obras de mejoramiento en el ANP Cabo Dos Bahías.

El mandatario provincial rubricó el contrato de obra entre el Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación y la empresa IN.CO.PA S.R.L, representada por su socio gerente, Jorge González, para la Obra: “Ejecución Sistema Interconectado Eléctrico Provincial - I Etapa” Ubicación Garayalde – Camarones por un monto de $ 956.178.946,43

Seguidamente hicieron lo propio con la empresa FABRI S.A, representada por José Cardini para la ejecución del “Sistema Interconectado Eléctrico Provincial - II Etapa” por $ 993.744.223,81.

En su discurso, el Gobernador señaló que “es un día de mucha emoción, es inevitable que a uno se le ponga la piel de gallina. Después de todo lo que hemos atravesado y pasado a lo largo de este tiempo, era una prioridad y un objetivo poder cumplir con esta obra. Recuerdo que hace ocho meses, la intendenta fue a Casa de Gobierno con todo su equipo y le anuncié que íbamos a llamar a licitación y tratar de adjudicar rápido la obra, y la íbamos a hacer porque era algo que yo me había comprometido, y porque para mí es algo trascendental y hoy lo estamos cumpliendo”.

“Estamos firmando la primera y segunda etapa de la obra para que comiencen en simultáneo. Esperemos que los primeros trasformadores y líneas estén antes de que termine el 2023. Todo requiere de mucho esfuerzo, sacrificio y tenacidad, teniendo siempre en claro lo que uno quiere para su Provincia. Nos tocaron momentos muy difíciles pero jamás claudicamos ni bajamos los brazos, y nunca perdí el objetivo, el norte, y hacia dónde teníamos que ir. Estamos realizando una inversión muy grande en materia energética en nuestra Provincia, y con esta obra ya adjudicada, estamos alrededor 5.000 millones de pesos en obras de energía en toda la Provincia”, remarcó el mandatario provincial.



Arcioni recordó que “cuando uno hace un repaso y ve lo que ocurrió en todo este tiempo, hoy tenemos 25 localidades con grupos electrógenos, en una Provincia que genera entre 12 y 10 veces más de energía de la que consume toda la Provincia. Dónde están las obras trascendentales para nuestra Provincia, seguramente son obras que nosotros no vamos a inaugurar, y como digo siempre, no importa quien las inaugure, importa que nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlas, y lamentablemente esta es una obra que no se hizo cuando estaban los recursos”.

“A mí me llena de orgullo poder estar firmando esta obra que seguramente antes de 30 días, va a empezar generando muchísimas fuentes de trabajo local, para hombres y mujeres, y con un Gobierno provincial que acompaña, que ordena, que pone la cara. Estuvimos recorriendo obras que se están realizando con esfuerzo municipal, y de financiamiento compartido con Provincia como es la Guardería municipal, el Registro Civil, que son obras prioritarias para la localidad”, enumeró el Gobernador.

Añadió que “pudimos observar las obras de adoquines, de cordón cunetas, y hago un paréntesis porque quiero felicitar a la cooperativa de Mujeres que hacen un trabajo impecable. Hay que seguir mejorando el Puerto, ahora empiezan las nuevas obras luego de la temporada, estamos trabajando para que Rawson y Camarones tengan su administración portuaria, porque cuando uno habla del federalismo el ejemplo se tiene que dar desde casa, en el interior”.

Arcioni sostuvo que “un equipo hoy consume 3.400 litros de combustible día, cuando hablamos mucho del medio ambiente, y su cuidado, mientras nosotros hacemos inversiones en el puerto, proyectándonos, dándoles la urbanización que se merecen, pero sin energía no vas a crecer jamás y hoy es una realidad. De eso se trata cuando hablamos de federalismo, nosotros tenemos al interior como prioridad, no es solamente las tres o cuatro ciudades grandes”.

“Quiero una Provincia con desarrollo, con equidad, con justicia en la distribución de los ingresos; una Provincia que no sea rehén de las decisiones políticas. Será un antes y un después, se va a potenciar la industria, la instalación de nuevas empresas, plantas pesqueras y sepan que a través del Estado vamos a acompañar cada paso para que Camarones tenga lo que merece”, concluyó Arcioni.

“Obra clave para el desarrollo de la localidad”

A su turno, la intendenta Claudia Loyola agradeció al gobernador Mariano Arcioni por una obra clave para el desarrollo social y productivo de la localidad. “Aparte de hacer política pensaste mucho en nosotros, y eso va a estar grabado por siempre. La emoción de toda la comunidad es muy grande”, destacó.

Sostuvo que el sistema interconectado fue muchas veces solicitado y “la verdad es que el agradecimiento es infinito porque la decisión de hacer esta obra para Camarones es un antes y un después, es trascendental”.

Loyola manifestó que “ahora estamos pensando en todo lo que se viene. Tenemos tantas cosas en la cabeza a partir de acá, dónde queremos crear el nuevo Parque Industrial, queremos que las empresas lleguen, que haya trabajo para la gente. Pensar en esta obra ya nos puso a imaginar nuestro futuro, qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes que están pensando en no irse nunca de este lugar porque aman Camarones y son familias que se quieren quedar”.

La intendenta aseguró que “esto nos va a dar mucho trabajo, queremos potenciar las fuentes de trabajo formal, y a las empresas decirles que son bienvenidas en Camarones. No puedo dejar de pensar el gran futuro productivo que tenemos, la pesca es nuestro fuerte y vamos a seguir luchando para que las embarcaciones lleguen a Camarones y que las empresas se puedan instalar para crear un producto tan importante como el langostino”.

Convenios

Durante el acto, se firmó un convenio marco a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas para la colaboración y cooperación en la gestión en territorio del Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías. Mediante el mismo se realizarán tareas de mantenimiento periódico y mejoras en las instalaciones, que incluyen casas de los Guardafaunas, casetas, baños públicos, senderos, alambrados, cartelería y demás.

Además, a través del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, se rubricó actas compromiso para el llamado a licitación de 25 viviendas obras complementarias e infraestructura propia en Camarones.

Entregas de elementos

En la oportunidad, desde el Instituto de Asistencia Social - Lotería del Chubut se hizo entrega de una notebook y una impresora a la Asociación de Bomberos Voluntarios de la localidad, una notebook al Club de Rugby Petreles; un teléfono fax y una notebook para la Escuela de Nivel Inicial Nº 473; una impresora y un calorama a la Comisaría de la Mujer; una amasadora al Consejo de Adultos Mayores; una impresora y una notebook a la Comisaría distrito Camarones; dos notebooks y dos impresoras al Área Social, Género y Servicios de Protección de Derechos municipal, dos impresoras a las escuelas Nº 16 y 721 respectivamente, mientras que a la Cooperativa de Mujeres ‘Manos Obreras’ un aporte de 200 mil pesos para la adquisición de herramientas e insumos.

Recorrida

Previo al acto, el mandatario provincial mantuvo una reunión de trabajo con la Intendenta en su despacho. Consecutivamente supervisaron la construcción del nuevo Registro Civil de la localidad, el cual cuenta con un avance de obra del 35%.

Seguidamente, los funcionarios recorrieron la obra de la futura Guardería, el cual se está realizando con fondos municipales y tendrá capacidad para unos 50 de niños y niñas. Por último, se realizó una recorrida por obras de adoquinado que realiza la Cooperativa de Mujeres ‘Manos Obreras’, a través de un convenio con la AVP.

Presentes

Del acto, desarrollado en el Salón de Artesanos de la Municipalidad, participaron la intendenta anfitriona, Claudia Loyola, el secretario general de la Gobernación, Alejandro Sandilo, los ministros de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala; de Economía, Oscar Antonena; de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera, de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco, los subsecretarios de Servicios Públicos, Sebastian De La Vallina; de Energía, Eugenio Kramer; de Conservación y Áreas Protegidas, Sergio Casin; de Gobierno, Oscar Ríos, el titular del IAS- Lotería del Chubut, Luis María Aguirre, el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, Gustavo Monesterolo, secretario General de UOCRA, Raúl Silva, funcionarios y empleados municipales, concejales, trabajadores del gremio de la construcción.