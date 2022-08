El Coordinador de municipios de la zona sur de la Patagonia, del Gobierno Nacional, se refirió al armado del PJ y el Frente de Todos en los distintos lugares de la provincia ya que, hasta el momento, los posibles candidatos a la Gobernación provienen del Valle, De Madryn o del sur.

Emanuel Coliñir sostuvo que "a mi me parece que hay que poner en valor mucho más a la cordillera, por lo que significa. Me parece que tenemos compañeros y compañeras de muchísimo valor. Creo que hay compañeros que pueden llegar a representar una renovación, oxigenación, como en el resto de las regiones"

"Me parece que la provincia del Chubut se merece una discusión seria y profunda que tiene que ver con cómo se dan las representaciones, las representatividades institucionales y en segundo lugar me parece que tiene que estar sobre la mesa, cómo frenamos y cómo equilibramos las asimetrías que tenemos en una provincia que cuenta con municipios con mucha riqueza, con municipios con relativo desarrollo y otros municipios y regiones con un atraso en materia de bienes y servicios que es necesario abordarlas", dijo el funcionario nacional trelewense.

A su vez, Coliñir agregó: "Si la discusión está puesta ahí, me parece que el candidato de la Cordillera, de la Meseta, del Valle, de Zona Sur o de la costa, es indistinto. Me parece que tenemos que trabajar sobre los problemas reales de los chubutenses y para eso tenemos que escucharnos mucho más de lo que nosotros hablamos"

¿Igon candidato a Intendente?

Sobre la pregunta específica, de cara a las elecciones municipales en Esquel, Emanuel Coliñir anticipó: "Eso tendrían que preguntárselo a él. A mí me encantaría. Es un compañero al que le tengo un aprecio personal muy grande. Cuando sé que hay compañeros que tienen muchísima vocación de transformación, me encantaría verlo gobernando y ni más ni menos que su ciudad o cualquier estamento que le toque. Pero me parece que eso forma parte de las complejidades que se ponen en juego a la hora de construir un armado local y provincial".