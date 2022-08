El diputado nacional, Santiago Igón, se refirió al pedido de licencia del concejal del PJ, Matías Peláez.

En diálogo con la prensa, Igón señaló que "hay que respetar las cuestiones personales, pero independientemente de eso están las cuestiones de un espacio político que debe ser respetado".

"Me parece que está bien la actitud que toma Peláez, hay respetar las libertades individuales".

Asimismo, hizo hincapié en la noticia difundida por Clarín la cual manifestaba que Matías Peláez había sido presionado por el Partido Justicialista. "Lamentablemente hay mentiras y noticias falsas como las que aparecieron en Clarín. Hay que ver quien le envía desde acá".

"No me importa lo que diga Clarín porque Clarín miente siempre. Me importa lo que trabajemos acá, con los medios y la política de acá que es lo que le importa a los esquelenses", remarcó el diputado nacional.