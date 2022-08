El Ministro de Salud de la provincia, Fabián Puratich, estuvo reunido con la Cooperadora del Hospital Zonal Esquel, quienes le entregaron "una piedra para el zapato" que se trata del pedido que todos hacen: un nuevo hospital.

"Estuvimos hablando con la Cooperadora y necesitamos tierras. El kit de la cuestión es conseguir las tierras para que se pueda concretar. El Concejo Deliberante me mandó un informe y necesitamos que se haga esa gestión de tierras. Si no hay dónde proyectarlo, no lo podemos proyectar. Le tengo más fe que a todos a la Cooperadora y estoy seguro que se va a conseguir", manifestó Puratich.

Por otra parte, dijo que el Municipio no ofreció tierras, sino que quiso gestionar algunos lugares: "El Municipio hasta ahora no ofreció tierras. Se habló de una posibilidad al lado de la cárcel, pero hay que hacer tanta inversión que no tiene mucho sentido. Después plantearon la posibilidad de donde está la antena de Radio Nacional, pero también es muy complejo. Confío más en la Cooperadora que en cualquier otro ente político de la ciudad", resaltó.

Por último, sobre las tierras, Puratich expreso que "puede ser adquisición, donación o buscarlas y que la provincia haga la gestión para poder poseer esas tierras".