El Gobierno de Chubut, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, acompaña al sector ganadero con la operatoria de créditos para la compra de vientres y reproductores ovinos y bovinos, en ferias y remates de las sociedades rurales de la Provincia.

En esta ocasión, la operatoria fue otorgada a los organizadores de la 45º Exposición Bovina 2022 de la Sociedad Rural de Esquel, que se realizará del 7 al 9 de octubre.

Decisión del Gobernador

En este contexto, el ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco, resaltó sobre la toma de créditos para la compra de vientres. “Por una decisión del gobernador Arcioni, se pone a disposición de uno 20 créditos para que los ganaderos puedan comprar reproductores en ferias y remates”, y puso de relieve que “nos parecen fundamentales este tipo de eventos para fortalecer las economías regionales".

“Nos favorece”

El presidente de la Sociedad Rural de Esquel, Oscar Knollseisen, adelantó que “esta es la primera Exposición de Angus y Hereford en la Patagonia, y vamos bien con los preparativos para la fecha que tenemos previstas".

En cuanto a la compra de vientres y reproductores ovinos y bovinos, que se pondrá a disposición para los productores medianos y pequeños, Knollseisen señaló que "este dinero será para comprar uno o dos, y hemos tenido muchos interesados. La realidad es que los productores necesitan herramientas, y a nosotros nos favorece porque podemos promocionar parte de los créditos para que la gente pueda comprar con más seguridad, teniendo esa plata que hoy no tienen”, y subrayó que “los productores chicos pueden comprar un toro que nos están proveyendo desde Provincia, dentro del mismo circuito financiero de la Exposición rural".

Oscar Knollseisen resaltó la importancia de los créditos, ya que “el poder comprar un toro con la ayuda de la Provincia nos permite tener 2 años de gracia para poder ir pagándolo con la próxima temporada de terneros. De otra manera no tienen la posibilidad de comprarlo, porque no hay plata disponible o por una emergencia, entonces, algunos productores que no tienen créditos no compran, no se puede llevar un toro de calidad o de exposición, para poner en su rodeo".

En la gestión ante Provincia destacó "hace meses que estamos trabajando con los créditos para que nosotros podamos colocar acá. En este caso, son alrededor de 20, con un monto de lo que sale aproximadamente un toro remate”, e indicó que “nosotros hablamos con el gobernador Arcioni, dado que está al tanto de esto, y el hecho de hacerlo, con tiempo, nos permite programar y tener el dinero en forma".