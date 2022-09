El fiscal general, Diego Carmona, habló sobre las denuncias acerca de la infraestructura de las escuelas de Chubut.

En diálogo con la prensa, Carmona contó que en la zona hay muchos reclamos y de distinta naturaleza. "En la comarca hay temas transversales, como la infraestructura escolar".

"La infraestructura escolar es un tema que atraviesa a todas las localidades".

En relación a esto, Carmona se refirió a la escuela N° 7719 de El Maitén. "Me reuní con el fiscal del ministerio público fiscal", dijo y aclaró que "cuando hay una denuncia no podemos hacer la investigación administrativa paralela. Tenemos que esperar se haga la apertura de investigación en sede penal y ahí podemos constituirnos como querellantes". Asimismo, comentó que se reunió con "el fiscal para ver si ya tenía individualizadas personas que podían ser imputadas y si veía un plazo cercano para ese plazo cercano para esa apertura así yo me podía sumar. Me dijo que le quedan algunos informes pero la investigación de El Maitén se dividió en dos: lo que hace al delito común y delito contra la administración pública".

Por otro lado, remarcó que: "Queremos que cualquier ciudadano se presente a la oficina anticorrupción , hacer una denuncia con nombre y apellido o anónima y en diferentes formatos" y ejemplificó con el caso de una persona que se acercó al lugar y "quería hacer una denuncia, pero no quería que se consignaran sus datos".

El fiscal general resaltó que aquellas personas que quieran hacer denuncias anónimas "les solicitamos que podamos hacer preguntas para orientar cual es el hecho que están denunciando".