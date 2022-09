La relación entre Biss y Arcioni es Institucional; lo dejó en claro el propio Intendente de Rawson y Presidente de la UCR, ante las criticas de las gestiones conjuntas entre el mandatario provincial y el jefe de la Capital.

"Mi acercamiento con el Gobernador tiene que ver con una cuestión institucional, no hay otra relación que no sea institucional. Yo soy el Intendente de la Capital, vivimos con un diálogo permanente".

"Algunos que quieren hacer parecer esto como un acuerdo político, la verdad es que no es tal. Tiene que ver con esto que yo hablo de la responsabilidad de aquellos que tienen cargos de representación"

"Voy a dar un ejemplo, de lo que pasó en 2015. Nosotros estábamos con sectores muy importantes del radicalismo trabajando fuertemente para que Juntos por el Cambio, pudiera crecer a partir de la llegada de Cambiemos al Gobierno Nacional. Y yo recuerdo también que el día viernes, antes de las elecciones generales en la provincia, el Gobierno nacional ayudó al Gobernador Arcioni con 5.000 millones de pesos para pagar los sueldos. Se pagó los sueldos y el domingo obtuvo el triunfo el Gobernador Arcioni. Ni hablar de otros dirigentes como el delegado del Plan Patagonia, que tenía un vínculo muy estrecho con el Gobierno de la Provincia y para mí eso no significaba un acuerdo político. Era una relación Institucional de un Gobierno Nacional que tenía que estar y asistirlo permanentemente al Gobierno Provincial para que no ocurra lo que sucedió después que no se pudo pagar los sueldos".

"Así que vuelvo a reiterar, lo malo de todo esto es llevar los temas a los extremos. Obviamente yo lo vengo expresando, no soy parte de ninguna grieta. Trabajo para mejorar la calidad de vida de los vecinos de mi ciudad y en mi calidad de Presidente de mi Partido, voy a trabajar para fortalecer al Raficalismo y para que que el Raficalismo tenga una opción de cara concreta a las elecciones" finalizó Biss.