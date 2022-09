El pasado viernes se realizó el acto de egreso de Residentes del Hospital Zonal Esquel.

El evento se realizó en el Salón de Usos Múltiples de la institución y contó con la participación del cuerpo docente de la Residencia, las autoridades del Hospital y los flamantes egresados y sus familias.

En este marco, el médico Mariano Farach dedicó unas sentidas palabras a las y los egresados.

"Agradecer a las personas que durante estos años dedicó parte de su tiempo a la formación con enorme compromiso, responsabilidad y calidez humana", sostuvo.

"Este año tuve el privilegio de acompañar a los residentes de Medicina General en este proceso de formación, hecho que me llena de orgullo y satisfacción", dijo en otro tramo de su discurso.

"Quiero agradecerles de corazónn que me hayan permitido acompañarlos. Lo que he aprendido con ustedes y la experiencia que me llevo es enorme e invalorable. Son personas excelentes, responsables y comprometidas con el trabajo y la profesión. Nunca cambien su forma de ser y de ver la Medicina", manifestó.