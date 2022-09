El 27 de mayo 2021 Alejandro "Tino" John murió por un impacto de bala en el marco de un operativo policial en Las Golondrinas. Claudia Costa Basso era su novia y, en diálogo con Red 43, habló sobre la apertura de la investigación que se realizará este martes a las 9 hs.

A un año y tres meses del hecho, este martes se llevará a cabo la apertura de la investigación del asesinato de "Tino John". "Es difícil, un año y tres meses luchando para que se abra la causa, aparte del dolor. Tino no está terrenalmente más", expresó angustiada Claudia Costa Basso. Asimismo, manifestó su agradecimiento "a todo el Organismo de Derechos Humanos del Chubut, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a los senadores Ignacio Torres y Edith Terenzi, a la APDH del noroeste de Chubut y Nación que se presentaron como querellantes".

"La secretaría se presenta como Amicus Curiae, la APDH como querellante, el senado de la Nación van a seguir de cerca la investigación con el proyecto de Tenenzi y Torres que se aceptó por unanimidad", señaló Costa Basso.

"Lo sorprendente es que se demoró un año y tres meses en esta lucha".

"No paré desde el 27 a la noche cuando hice la primera denuncia. Hay que aclamar y rogar Justicia en este país", remarcó y agregó que "encima sale la apertura para el alma oscura que asesinó a Tino. Ese nombre lo teníamos en junio del año pasado y no lo dije hasta que no lo dijera el fiscal".

¿Por qué se demoró 15 meses para algo que se sabía en junio?

En relación a esto, Claudia Costa Basso dijo: "hay una cadena de errores por acción y por omisión en diferentes ámbitos administrativos, judiciales, policiales y quizás gubernamentales que llevaron a ese disparo y yo voy a luchar por eso".

"Tino no va a estar más terrenalmente, pero yo quedé viva por eso. Mi vida es para eso, para que no vuelva a suceder", remarcó.

"Que paguen todos los responsables, con todas las penas que contemplan nuestro código penal".

Por otro lado, Claudia Basso Costa puntualizó que "las primeras campañas las hicimos digitales dirigidas al presidente de la nación, no tuve respuesta. La segunda al presidente de la cámara de diputados. No hubo respuestas". En este sentido, resaltó que "la causa de Tino ya está en organizaciones internacionales a la espera. Primero tenes que agotar todas las instancias en tu país: tuve respuesta del Senado de la Nación. Tuve respuesta del Ejecutivo a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el director de políticas contra la violencia institucional se van a presentar como Amicus Curiae".

"Argentina tiene convenios y tratados internacionales, pero en el exterior funciona más trasparente y yo voy a recurrir a todos los niveles hasta el máximo porque creo que es justo", concluyó.