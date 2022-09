Tras más de seis horas de trabajo, los Bomberos todavía no lograron contener el fuego y pidieron dotaciones de refuerzos a distintas localidades aledañas. Respecto al trabajo que se lleva adelante, el jefe comunal aseguró que "se está tratando de contener, sobretodo que no se propague a otros tanques lindantes y que no lleguen a explotar", por lo que se está trabajando "en el apagado y enfriamiento de los tanques aledaños".

Luego de la explosión, se produjo el incendio de seis camiones y Suárez señaló que los daños materiales en la refinería fueron del 90%.

En un primer momento, el subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana, Martin Giusti, aseguró a LMNeuquén que había personas desaparecidas, ya que había trabajadores dentro de la planta al momento del hecho. Con el correr de las horas, finalmente se confirmó el fallecimiento de tres operarios.

En el lugar trabajan decenas de bomberos, entre los de Plaza Huincul y Cutral Co, al tiempo que cuentan con apoyo del Complejo Industrial YPF. Sin embargo, tanto los Bomberos como Giusti afirmaron que hay problemas con el abastecimiento de agua. "Están solicitando camiones cisterna con agua. El EPAS habilitó un cargadero y están pidiendo a los municipios cercanos", precisó el titular de Defensa Civil.

Producto de la intensa circulación de gente, en el lugar se realizan caminos alternativos para la entrada y salida de vehículos de emergencia.