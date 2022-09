El hecho inició este lunes alrededor de las 06:50 horas cuando una vecina alertó al Centro de Monitoreo sobre un hombre que se encontraba encadenado al Honorable Concejo Deliberante en reclamo de un terreno.

Al arribar el personal policial, constata que el hombre de 32 años tomó tal decisión para reclamar un terreno en el loteo Mercedes Nahuelpán.

Según expresó, se encadenó porque "me prometieron un terreno en el loteo Nahuelpán y ahora me dicen que no me van a dar nada porque no tengo los puntos necesarios, así que quiero que los concejales me den un respuesta, y no me voy a ir hasta que me atiendan".

En tanto, empapeló la puerta de acceso con afiches que explican el motivo del reclamo y sostiene que no pide que "le regalen nada, sino que lo quiere pagar". Además, destaca que solicita "una vivienda digna para su familia y que cesen los acomodos, porque el pueblo está cansado de la injusticia".