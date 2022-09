El Ministro de Seguridad de la Provincia del Chubut, Miguel Castro, hizo referencia a lo ocurrido en las últimas horas en Villa Mascardi; al respecto, indicó que "creo necesario que se esclarezca absolutamente, porque es feo y preocupante cuanto tenemos la generación de esta situación de violencia que genera más incertidumbre en los vecinos. Generan una sensación compleja que hay que abordar con profundidad".

"Estamos en comunicación permanente con la Ministra de Río Negro, ella le ha transmitido la preocupación al Ministerio de Seguridad de la Nación, porque ocurre dentro de un Parque Nacional, donde la jurisdicción es estrictamente nacional, por lo tanto es una preocupación que se ha transmitido"

En este sentido, agregó que en Chubut "no tenemos hipótesis de que pudiesen existir hechos" similares en estos momentos. La situación en algún momento fue crítica "hoy no tenemos hipótesis de que ocurran, pero obviamente tenemos una tarea permanente de monitoreo en la región y de tareas preventivas, con la gente que se especializa en el mantenimiento de estos monitoreos".

Sobre las declaraciones de la RAM, Castro dijo que "primero es inaceptable la no aceptación de la nacionalidad -Argentina- y obviamente el no respeto a la Ley porque vivimos en una sociedad donde todos debemos estar sometidos a la Ley. Podemos pensar distinto, tener diferentes planteos, pero tenemos como eje principal someternos a la aplicación de la Ley. Nosotros no tenemos grados de conflictividad como los que se están dando en los últimos días en el Parque Nacional Nahuel Huapi, pero obviamente tenemos la obligación de permanente monitoreo y vigilancia sobre el sector porque debemos mantener el equilibrio, la aplicación de la Ley y los derechos de todos", finalizó.