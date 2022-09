En el marco de la jornada, el abogado Daniel Sandoval señaló el simulacro de Juicios por Jurado "es una modalidad de juzgamiento prevista constitucionalmente desde 1853. En los últimos años ha entrado en rigor y de aplicación en diferentes provincias de la República Argentina". En este sentido, comentó que la temática que se abordó "es la modificación del código procesal, una ley especial".

"Se generó una ley especial, la Ley 15 N° 30. Da la pauta cuales son las formalidades que se deben cumplir para impartir Justicia, a través del poder ciudadano y de la soberanía, que el pueblo tiene para poder dar un veredicto de culpabilidad o no con respecto a las personas juzgadas", detalló.

Asimismo, Sandoval remarcó que "son determinados tipos de juicios, tienen una determinada cantidad de años para el juzgamiento. A partir de eso hace que se convoque a un grupo de ciudadanos que son elegidos a través de un sorteo general. A partir del 12 de octubre la Lotería de provincia de Chubut va a seleccionar para cada jurisdicción una determinada cantidad de personas". En relación a esto, indicó que las personas "integran una lista que será utilizada previo a la revisación de cada uno de ellos sobre las condiciones de ser o no recusados en cada uno de los casos".

"La Ley prevé que sean personas que tengan un conocimiento mayor de 18 años, que tienen una educación básica, no pueden tener incumbencias dentro del ámbito de la Justicia, que no sean inhabilitados y que no tengan conocimiento jurídico", especificó Sandoval. Respecto a este último requisito, el doctor señaló que de lo contrario, quedarán excluidos.