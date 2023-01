Filippini dio explicaciones sobre los taxis y remises

A continuación, el escrito del edil, acerca de la situación:

Por medio de la presente me dirijo a Uds. en relación al artículo de opinión correspondiente al columnista El Horcón, titulado "Taxis y remises esperan respuesta..." publicado en ese medio digital el día domingo 8 del correspondiente mes.

Grande fue mi sorpresa al leer una serie de inexactitudes -que detallo a continuación- algunas de las cuales aluden a mi persona y me afectan por no reflejar lo realmente sucedido (no se si por desconocimiento o intencionalidad del ignoto escriba, quien escribe bajo un seudónimo, sin identificarse):

1) A fines de diciembre de 2022, solo había cuatro propietarios (tres taxistas y un remisero) que habían presentado un pedido de prórroga para la habilitación de sus vehículos, muy lejos de la veintena que se indica en la nota. Cabe aclarar que en noviembre 2021, el HCD ya había otorgado una prórroga para todos los vehículos afectados a ambos servicios al suspender hasta diciembre 2'022 los plazos establecidos en las respectivas ordenanzas.

2) Tampoco es cierto que la Comisión del Poder Legislativo que debe tratar el tema no lo hubiera hecho, no dando respuesta a las presentaciones. En la Comisión de Servicios Públicos y Transporte que presido (el único dato cierto e la nota) se analizó el tema en varias reuniones y se emitió Despacho no haciendo lugar a lo solicitado.

Ese despacho fue firmado por dos concejales del oficialismo y una de la oposición y pasó para ser tratado en la sesión del día 15 de diciembre (última sesión ordinaria del período legislativo 2022).

3) En esa sesión, al momento del tratamiento de esos puntos, una concejal de CAMBIEMOS pidió que volvieran a Comisión los cuatro expedientes, argumentando que en el Congreso Nacional tiene sanción de la Cámara de Diputados (y pasó a la Cámara de Senadores) un proyecto de ley que desgravaría del IVA a la compra de automóviles 0KM para ser utilizados como taxis. Ese proyecto de ley no incluye vehículos a afectar como remises. Este pedido (vuelta a comisión) fue votado negativamente por los concejales Estefanía, Saunders, Álvarez y el suscripto, pero con cinco votos positivos se resolvió que los expedientes volvieran a la Comisión.



Por lo antedicho, queda claro que no fui yo -como Presidente de la Comisión de Servicios Públicos y Transporte- ni tampoco el concejal Álvarez (integrante de la misma comisión) quienes pedimos y decidimos retirar los expedientes del tratamiento en sesión volviéndolos a comisión, por lo que nunca tuvimos intención de "patear" para adelante las respuestas. Por el contrario, la respuesta está escrita y con nuestras firmas en el expediente: NO HACER LUGAR.

En consecuencia, entiendo que sería conveniente que antes de publicar una nota de opinión, quien la escriba (además , sería recomendable que la firme con nombre y apellido) debería conocer los antecedentes del tema (recuerdo que los exptes. son públicos y nunca se le ha negado el acceso a los mismos a ningún periodista), consultar el Acta de la Sesión (donde se transcriben los dichos de cada concejal) o la propia grabación que ese medio realiza de cada sesión, evitando confundir a la opinión pública con datos erróneos y opiniones tendenciosas.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Gerardo Ernesto Filippini (Concejal bloque Cambiemos - Honorable Concejo Deliberante).