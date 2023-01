Hay alrededor de veinte taxis y también algunos remises, que no pueden circular porque se encuentra vencido el tiempo establecido para su renovación. En el 2022 quienes prestan estos servicios presentaron un pedido al Concejo Deliberante para que sea analizada la posibilidad de una prórroga que les permita circular. Aún esperan respuesta.

Pedido y análisis no serían motivo de polémica si la comisión del Poder Legislativo local que debe tratar el tema hubiera -al menos- dado una respuesta. La decisión al cerrar el año legislativo fue la menos atinada: derivar el reclamo para ser analizado en marzo cuando termine el receso del Concejo.

Según lo establecido por norma los taxis deben ser renovados luego de diez años de uso y los remises después de seis. Para algunos de los prestadores de estos servicios se les ha hecho imposible cumplir esta ley, la pandemia primero que paralizó toda actividad económica y luego la creciente inflación, terminó con muchos empleos, puso en jaque la continuidad de algunos y el crecimiento y renovación de otros.

El caso del servicio de taxis y remises no es ajeno a esta coyuntura. Por ello se hizo la presentación en el Concejo Deliberante sobre la posibilidad de sancionar una prórroga a la norma vigente. La Comisión de servicios Públicos y Transporte es quien debe tratar el pedido, la preside el Ing, Gerardo Fillippini, el cual lleva dos periodos como concejal y en su momento presidió el Cuerpo Legislativo y no es secreto que aspira a renovar esa posibilidad.

Todo ello da cuenta que no es un simple descuido. Terminar el año legislativo y volver el expediente del caso a Comisión es una forma de no dar respuesta a una importante cantidad de vecinos que junto a sus familias no pueden esperar a marzo para genera ingresos, tampoco no es una opción válida, trabajar violando la norma a riesgo que se secuestre el vehículo.

Tanto el presidente de la Comisión como el concejal Álvarez (este último se ha expresado al respecto justificando su accionar) no han tenido en cuenta que volver un expediente a Comisión a sabiendas que su tratamiento sería tres meses después carece de todo sentido de empatía o tal vez pueda calificarse de “error político”, teniendo en cuenta que ello implica trabajo en una ciudad que escasea, donde la banca que representan corresponde precisamente al oficialismo.

No es opción “patear” para adelante respuestas en esta complicada situación económica. Aún si es imposible una prórroga, hay que explicar el por qué de la decisión y si es posible, poner una pizca de empatía y sentido común y llegar a una resolución favorable, siempre y cuando no se ponga en riesgo la seguridad de los usuarios. Cualquier decisión debe estar supeditada a la revisión técnica correspondiente y cada caso debe analizarse en particular.

La respuesta a esta demanda, no puede esperar a tiempos cómodos y burocráticos