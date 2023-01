El secretario de Turismo de la Municipalidad de Esquel, Gustavo Simieli, en diálogo con Red43 se refirió a lo ocurrido el sábado en La Trochita. El tren no realizó su recorrido habitual el sábado por el paro de los trabajadores nucleados en la Unión Ferroviaria.

"Es lamentable porque no tenemos poder de resolución del conflicto y nos influye de manera directa", indicó. "El sábado y domingo recibimos muchas quejas de los turistas porque no entendían la situación y por qué no salía el tren con todos los pasajes vendidos", añadió.

Tras la situación ocurrida el sábado, el secretario de Turismo mantuvo comunicación con el Ministro de Producción, Leandro Cavaco, y Pablo Muñoz, titular de la Unidad Ejecutora, para conocer detalles del conflicto y solicitar una pronta solución para no afectar a las y los turistas.

"Necesitamos que los que tomen las decisiones y soluciones estén acá en Esquel sentados en una mesa de diálogo", sostuvo.

Respecto al ánimo de los turistas frente a estas medidas, indicó que se manifiestan enojados y "no les interesa quién administra La Trochita".

"Viene a buscar una experiencia, es la excursión más importante que tenemos y que esté pasando esto es muy triste", lamentó.