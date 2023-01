Esta semana se espera que los diputados traten en una sesión extraordinaria la nueva moratoria en el Congreso. El proyecto de ley establece que 800 mil personas que tienen la edad jubilatoria pero no los aportes de 30 años puedan acceder al derecho de la jubilación. La iniciativa fue presentada por el “Frente de Todos” y se espera que los diputados de “Juntos por el Cambio” afirmen que darán quórum para así avanzar con el proyecto.

El abogado previsionalista Christian D'Alessandro conversó con Red43 sobre la situación actual y de qué trata el proyecto presentado al Congreso. ”Si los diputados no se ponen de acuerdo y no sesionan ahora en extraordinaria que se plantea para esta semana y principios de la semana que viene. Si los diputados como se prevé que de ‘Juntos por el Cambio’ no den el quórum, ochocientos mil hombres y mujeres no van a poder llegar a tener su jubilación, esto equivale que el 90% de las mujeres en el año 2023 no puede acceder a la jubilación porque no tiene los aportes suficientes y el 70% de los hombres”, detalló.

Según explicó el especialista, la ley vigente establece como requisitos tener la edad y los 30 años de aportes, lo que equivale a tener 30 años de servicios o haber trabajado de manera formal por 30 años, lo que deja afuera a un montón de gente que probablemente sí trabajó esa cantidad de tiempo pero de manera no registrada.

En ese sentido, remarcó: “Si no se tienen los treinta años de aporte por más que se tenga la edad lamentablemente se pierde y recién a los 65 años sea hombre sea mujer va a poder llegar a tener una pensión de carácter asistencial que es mucho más baja, una jubilación mínima y que le hace perder los años que haya podido haber cotizado ese hombre o esa mujer”.

Por otro lado, resaltó que el proyecto está “dentro de los planes de gobierno” pero el problema es que “Juntos por el Cambio dijo que no va a dar quórum siempre y cuando se siga manteniendo el juicio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

El también docente, expresó sobre la situación: “Es muy triste porque en el medio de una pelea que podemos tener matices o no. Lo cierto es que los pobres pagan el pato de la boda y los pobres son en este caso ochocientas mil personas que van a ser más pobres porque el gobierno o el ANSES establece”.

Por su parte, el abogado opinó: “Yo creo que no hay voluntad de lo que es la oposición pero tampoco veo una voluntad del oficialismo porque si hubiesen tenido voluntad, ya se sabía que iba a vencerse que iba a dejar de estar las moratorias y no hicieron nada antes. A último momento hicieron un decreto en el cual prorrogaron lo existente pero realmente no sirve para nada y esto cayó el 31 de diciembre. Por lo que yo le pido al Presidente que ponga la barba en remojo y que si no lo dejan gobernar por ley que gobierne por decreto porque este es un tema urgente que ha de tratarse. Los jubilados, los futuros jubilados o los trabajadores que no van a poder jubilarse, tienen el derecho a tener esta prestación porque es la única base de sustento cuando llegan a la vejez sin tener nada más”.